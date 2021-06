La plantilla del Barça sigue tomando forma con Lenglet: "Estaré la próxima temporada"

El Barcelona del futuro sigue tomando forma. El conjunto catalán ha realizado varios movimientos en el mercado de fichajes pensando en la próxima temporada. Y, además, se van concretando los jugadores que no saldrán en forma de traspaso. Es el caso de Clément Lenglet, que ha confirmado que tiene contrato y que piensa cumplirlo, por lo que el curso que viene seguirá de azulgrana.

El central francés, convocado con su selección para disputar la Eurocopa, ha reconocido que no se moverá de la Ciudad Condal. "Firmé un nuevo contrato la temporada pasada. Estaré en el Barça la próxima temporada", ha destacado en declaraciones para Eurosport. Una ampliación de contrato que se produjo con Bartomeu en la presidencia, que fue confirmada a última hora de la noche y tras una victoria en la Champions League.

En su caso, Lenglet rubricó una renovación hasta el 2026 y con una cláusula de rescisión de 300 millones de euros. En esa renovación múltiple se incluyeron otros jugadores como Piqué o Ter Stegen y se tuvo en cuenta la polémica adecuación salarial para frenar la crisis económica del club.

Lenglet, además, también ha defendido la continuidad de Ronald Koeman en el banquillo. El holandés ha hecho "un buen trabajo en su primer año" y, pese a vivir "periodos algo complicados", también se vieron otros "con calidad de juego y victorias" en las que se mostró "una imagen positiva". "Espero que continuemos el trabajo realizado y el progreso el próximo año", ha subrayado el central.

Su continuidad en la defensa, sumada al fichaje de Eric García y la incorporación de Emerson, procedente del Betis, dará más opciones de rotación a un Koeman que esta temporada ha sufrido en esa línea por las constantes lesiones.

La continuidad de Koeman

El técnico ha sido el primero en conocer que seguirá en el banquillo del Barcelona. Una noticia que, según él, esperaban tanto en el vestuario como en el cuerpo técnico. Tras la confirmación de Joan Laporta, el holandés y sus colaboradores podrán ponerse a trabajar en la próxima campaña. Y lo harán, como ha revelado Lenglet, con el francés en el equipo.

Koeman, sin embargo, no lo ha tenido tan claro como Lenglet. Su puesto estaba supeditado a la decisión final de la Junta Directiva, que analizó el mercado de técnicos y las opciones viables para el Barcelona hasta el último instante. Después de unos días de reflexión, el máximo mandatario reconoció el cumplimiento del contrato de Koeman. Como el mismo técnico explicó en redes, se ponía fin a una crisis de varias semanas.

"Me alivia decir que mis jugadores y mi staff pueden concentrarse ahora por completo en la nueva temporada. Las últimas semanas han sido intensas, pero me alegro de que el Presidente Joan Laporta me haya dado su apoyo y se haya restablecido la calma", destacó en su cuenta personal.

