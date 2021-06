Xavi rompe su silencio: "Le he dicho dos veces que no al Barça"

Xavi Hernández ha roto su silencio sobre la posibilidad de haber entrenador al Barcelona, la cual ahora está descartada tras confirmar Joan Laporta que Ronald Koeman seguirá la próxima temporada en el cargo. El centrocampista habla en La Vanguardia y asegura que "no tiene prisa" por coger los mandos del primer equipo azulgrana. De momento, su futuro pasa por seguir a los mandos del Al Sadd.

En la entrevista para el diario catalán, Xavi es sincero y admite que ha estado cerca de entrenar al Barça con anterioridad. Dos veces, en concreto: "Le he dicho dos veces que no al Barcelona [...] Y eso es muy difícil porque soy muy culé", se sincera. No se sabe si habrá tercera, pero este verano nadie se ha puesto en contacto con él para entrenar al equipo y acabó renovando con el club catarí hasta 2023.

Es sabido que su sueño siempre ha sido sentarse algún día en el banquillo del Camp Nou y así lo sigue siendo: "Me siento más preparado que el primer día, estoy abierto. No engaño a nadie; me preparo para eso, pero hay que respetar a Koeman; una leyenda del club con un año más de contrato", explica.

Xavi Hernández, con un título cosechado con el Al Sadd Twitter (@alsaddSC)

Lo que tiene claro Xavi es que no va a correr para entrenar lo antes posible al Barça: "No tengo prisa [...] "Lo que tenga que venir, ya vendrá".

Críticas a otra leyenda

Más allá de su figura, Xavi también habla de otros asuntos que conciernen al Barcelona. Por ejemplo, defiende a su excompañero Sergio Busquets: "El entorno del Barça es una trituradora y Busquets lo ha sufrido y hemos sufrido todos con él. Para un colectivo, Busquets es incuestionable. Yo alucino con él", dice sobre las críticas que escucha y lee sobre el centrocampista.

Además, reconoce que "Barça y Madrid han bajado", aunque saca cosas en positivo de la temporada de los de Koeman: "Me encanta cuando el equipo va a presionar muy arriba", defiende. La entrevista en La Vanguardia tendrá segunda parte, en la que hablará de la Eurocopa.

