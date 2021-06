3 de 9

Míchel González, entrenador del Getafe, habló de por qué no se ve entrenando en el Real Madrid.

"Hace tiempo que ya se han convencido mis amigos que eso nunca ha entrado en mis planes, pero no porque no fuese una cosa digna entrenar al Real Madrid, sino porque creo que hace falta algo más que currículo. En algún caso no ha sido óbice para que Zidane ganara tres Champions, pero hay una cosa que se llama lobby".