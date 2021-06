Deschamps carga contra Laporte por elegir a España: "Lo que pueda decir es mentira"

Aymeric Laporte decidió jugar con la selección de España y Luis Enrique no dudó en llamarle a filas para jugar la Eurocopa. Todo este culebrón tiene su cara B y esa la pone la Francia de Didier Deschamps. El seleccionador galo ahora arremete contra el futbolista por todo lo que ha sucedido.

"Lo que me incomoda es lo que él puede decir y que es mentira. El único mensaje que recibí de su parte es del mes de octubre por una situación precisa acerca de una lesión que había tenido en septiembre", son las palabras que Deschamps ha dedicado a Laporte en La Provence.

"Tiene esa libertad. ¿Que no ha jugado con nosotros? Podría haber sucedido, diez segundos habrían servido. Ha estado siempre en las prelistas de convocados, pero ha habido competencia para su puesto", añade el seleccionador de Francia sobre el 'caso Laporte'.

Apuesta por España

Laporte nació en Francia, pero pasó a vivir en España cuando ingresó en las categorías inferiores del Athletic hasta llegar al primer equipo. Sin embargo, no fue hasta el pasado mes de mayo cuando fue nacionalizado español y de ahí a que Luis Enrique decidiese incluirle en la lista de convocados de la Selección para la Eurocopa.

Laporte celebrando un gol con el Manchester City Reuters

Aunque esto no ha sido siempre así. El defensa en su día eligió jugar con Francia, pero no con el primer equipo, sino en las categorías inferiores, por lo que ahora al no haber debutado con Les Bleus todavía estaba a tiempo de jugar por España. El ahora futbolista del Manchester City ha asegurado que nadie le llamó desde su país para interesarse por su situación y ante la posibilidad de jugar la Eurocopa con la selección española, la balanza se inclinó para el otro lado.

Luis Enrique, por su parte, en rueda de prensa ha defendido que Laporte es un gran jugador y que su convocatoria no tiene nada que ver con la ausencia de Sergio Ramos: "No tiene nada que ver. Es un jugador de una categoría excepcional, está en un gran club. No quiero que relacionéis la llamada de otros jugadores con la baja de Ramos. Existía una posibilidad de que se recuperase a tiempo, pero no lo vi oportuno".

En cuanto a la defensa, dijo que tenía claro cómo iba a jugar, aunque sin revelar quiénes serían los elegidos o qué sistema formarán: "Lo tengo claro, pero irá en función de los rivales. Más allá de que sea defensa de tres o de cuatro, quiero que tengan claro los conceptos con los que queremos jugar".

