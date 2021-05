El Granada busca un gran movimiento para su banquillo: Robert Moreno entra en escena

El Granada se encuentra inmerso en un profundo proceso de renovación tras la salida de Diego Martínez. El técnico que les ha llevado a tocar la historia con su impresionante experiencia europea y con muy buenas temporadas en La Liga puso fin a su periplo en el banquillo nazarí y ahora, en la entidad andaluza se encuentran valorando qué candidatos pueden ser los idóneos para el puesto.

Los primeros nombres que salieron fueron dos técnicos con experiencia en Primera División y que ya habían entrenado en La Liga esta temporada, pero que, sin embargo, no habían conseguido cumplir sus objetivos. El primero de ellos fue Pacheta, que ha pasado recientemente por Elche y Huesca y que ha decidido no continuar después de no cumplir el objetivo de la permanencia.

El otro ha sido José Luis Mendilibar, histórico del Eibar y que este año ha visto como el conjunto armero se iba a Segunda División después de una campaña realmente mala, sobre todo en su inicio. Todo hacía indicar que la cosa estaría entre estos dos nombres. No obstante, las sorpresas han empezado a llegar.

Mendilibar se enfada en la banda en un partido del Eibar EFE

Tras la salida de Diego Martínez, un entrenador que ha llevado al equipo a Europa y a medirse con conjuntos de reconocido prestigio como el Nápoles, muchos sectores de la afición pedían una contratación de relumbrón, con experiencia contrastada y, sobre todo, que no rebajara las actuales expectativas del cuadro andaluz y que ya no son de un equipo que se conforma con la permanencia.

Nombres de altura

Por ello, los nombres de Pacheta y Mendilibar quizás se quedaban un poco corto. Pero la lista de la dirección deportiva del Granada viene fuerte, muy fuerte, con nombres que empiezan a gustar y mucho a la afición. El primero de ellos es Javi Gracia. El exentrenador del Valencia tiene una gran experiencia en equipos importantes de La Liga y además ha estado entrenando en la Premier, por lo que se trataba de un recambio de mucha calidad para Diego Martínez.

Robert Moreno, en un entrenamiento con el Mónaco EFE

No obstante, el nombre que más ha sorprendido ha sido el último en relacionarse con el futuro del Granada. Se trata de Robert Moreno, exseleccionador nacional durante la ausencia de Luis Enrique por problemas personales, y cuya última experiencia ha estado en el Mónaco. Robert no salió muy bien de Francia donde no cumplió la expectativas, pero parece recuperado de esa mala etapa y está ansioso por volver a los banquillos.

Su principal deseo es entrenar en España y en estos momentos el único banquillo que queda libre en Primera División es el del Granada, ya que el resto están cubiertos salvo sorpresa a excepción de Real Madrid y Barça. Por ello, los rumores que empiezan a relacionarle con el conjunto nazarí son muy importantes, aunque lógicamente no es el único en la lista. Sin embargo, sería un recambio de altura para el puesto que deja Diego Martínez, ya que no es habitual que en el banquillo del Granada se siente un técnico que ha sido seleccionador nacional y que además tiene experiencia fuera de España.

