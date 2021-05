Bordalás se despide del Getafe y se confirma su fichaje por el Valencia

El Getafe ha dicho este miércoles adiós a la leyenda viva más importante de su historia. A pesar de que esta última temporada ha sido muy complicada para la entidad, la realidad es que José Bordalás quedará para la historia como el entrenador más importante. Lo que ha vivido el club del sur de Madrid en los últimos años ha sido todo gracias al alicantino, que esta misma semana confirmará su fichaje por el Valencia, aunque Ángel Torres ya lo ha admitido en la rueda de prensa de su despedida.

"Quiero dar las gracias a todos los empleados, a los directivos, a alos directores deportivos y a todos los jugadores. pese a que algunos no hayan estado contentos conmigo quiero darles a todos las gracias. A la afición que siempre me ha respaldado desde el primer día. Me he sentido siempre muy respetado. Es algo imborrable. Después de cinco años soy mejor persona, más madura y voy afrontar nuevos retos", explicaba un Bordalás emocionado.

El alicantino se marcha como el entrenador con más partidos de la historia del club después de dirigir al equipo durante 212 encuentros, donde ha conseguido 83 victorias. Estos triunfos llevaron a los azulones hasta una Europa League, que estuvo a punto de ser Champions League. Además, su capacidad para entrenar quedó demostrada a los ojos del continente llevando al equipo hasta los cuartos de final de la segunda máxima competición.

El alicantino ha recalcado que este nuevo destino es un objetivo clave en su trayectoria. "Siempre nos marcamos retos ambiciosos. Muchos amigos me dijeron que estaba loco cuando vine al Getafe. Hemos conseguido muchas cosas en cinco años. Soy una persona ambiciosa y siempre intento ayudar a los clubes y a los jugadores para que cada vez sean mejores", explicó un Bordalás que se espera que firme con el Valencia en los próximos días.

El Getafe, satisfecho

El presidente Torres destacó que Bordalás "es el entrenador más completo que ha tenido el Getafe". Fue una decisión bien acordada por las dos partes, como confesaron: "Tenemos una relación muy estrecha y después de cada temporada analizamos. Consideramos que era el momento y tomamos la decisión por el bien del club y mio". Sus caminos se podrían cruzar pronto ya que hay una intención de celebrar el 75 aniversario del club en un amistoso contra el Valencia.

Entrenador con más partidos en la historia del Club (212)



83 victorias



1 Ascenso a Primera División



1 Clasificación para @EuropaLeague



¡Gracias por todo míster! pic.twitter.com/8BfONRdBA4 — Getafe C.F. (@GetafeCF) May 26, 2021

De momento, el club no tiene decidido su sustituto. "En unos días, no corre prisa, decidiré el modelo de entrenador. Hasta el lunes no creo que decida. No tengo prisa. Queda un mes para que el equipo vuelva", explicó Ángel Torres. En la bolsa de entrenadores están 'Pacheta', que no ha renovado con el Huesca, o Mendilibar, que tampoco lo ha hecho con el Eibar. En los próximos días se conocerán más posibles candidatos. No será sencillo llenar el vacío que deja Bordalás, ya que también colocó al Getafe prácticamente todos los días en la prensa por su carácter y sus éxitos.

