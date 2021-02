Bordalás, expulsado con el Getafe, denuncia una 'cacería': "Pido respeto, soy el comodín"

El Getafe no termina de levantar cabeza y suma una nueva derrota. Esta vez en casa y ante una Real Sociedad que se llevó los tres puntos por la mínima. El conjunto azulón terminó sin su entrenador en el banquillo y con cierto ambiente de tensión en el terreno de juego. José Bordalás, una vez más, finalizó en el centro de los focos por sus polémicas.

El entrenador del conjunto azulón fue expulsado por el colegiado en el tiempo de descuento. La Real Sociedad peleaba un balón y el técnico golpeó el esférico una vez ya estaba fuera. Ahí protagonizó un cruce de acusaciones con los jugadores de la Real y especialmente con Carlos Fernández, que una vez se paró el juego se fue directo hacia el técnico del Getafe.

Fernández le levantó el dedo señalándole. Un gesto que no gustó en absoluto a Bordalás y que desencadenó una pequeña tangana entre el cuerpo técnico y el conjunto realista. El colegiado, una vez calmados los ánimos, expulsó a Bordalás. El entrenador, que ya tuvo sus tensiones la semana pasada, explicó lo sucedido en los micrófonos de Movistar +.

Según el entrenador, la acción se produce por "un balón que se le había ido a un jugador de la Real fuera de banda, que ya había salido claramente" y que el txuri-urdin golpeó. "He ido a pararlo para sacar rápido. Única y exclusivamente. Es lo que hace cualquiera", se defendió Bordalás ante los medios.

"El jugador siguió despejando, no sé lo que me dijo. Luego vino Carlos Fernández, me levantó el dedo... Es una falta de respeto tremenda". Ahí estalló el conflicto y aumentaron las pulsaciones. Bordalás recibió la expulsión y estalló. El entrenador denuncia una especie de cacería en su contra. Se ve como el blanco fácil y solo quiere un trato adecuado.

"Lo único que pido es respeto por parte de jugadores, de árbitros, de todos. Es un sinsentido, la verdad. No hice nada en Sevilla, no he hecho nada ahora y me han expulsado con dos rojas. La verdad que es para estar enojado y triste. Somos el comodín. Yo soy el comodín", sentenció un Bordalás claramente enfadado a los pocos minutos de finalizar el encuentro.

Semana tensa

Cabe destacar que hace una semana, cuando el Getafe se enfrentó al Sevilla, el entrenador azulón tuvo otro encontronazo con Julen Lopetegui a raíz de la lesión de Lucas Ocampos. Ambos entrenadores se enzarzaron sobre el terreno de juego en una discusión y Bordalás, en rueda de prensa, criticó la actitud del técnico rival.

"No entiendo el estado de Lopetegui y menos los insultos y la falta de respeto hacia el Getafe y hacía mí. Puedo entender el enfado, pero nunca el comportamiento que tuvo, que es inaceptable", aseguró Bordalás. Días después, el técnico vuelve a estar en el centro del huracán por esta última acción.

Su Getafe, que mejoró sensaciones con las llegadas de Kubo y Aleñá, continúa en la zona media de la clasificación buscando reconducir la situación y no meterse en la pelea por la salvación.

