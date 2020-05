Bordalás se 'declara' a la Roma: "Me encantaría entrenar allí, sería un sueño"

José Bordalás, técnico del Getafe, ha lanzado un guiño a la Serie A y, en concreto, a la Roma. El entrenador azulón ha concedido una entrevista a Teleradiostereo en la que ha hablado acerca de la reanudación de la Europa League y las aspiraciones de los equipos italianos. Contra uno de ellos, el Inter de Milán, se deberá medir su Getafe en la siguiente ronda de la competición.

"Estamos felices de estar donde estamos, es increíble para nosotros. El Inter es favorito, tiene un equipo formidable, una historia espléndida y una buena base de aficionados. Me gustaría que se juegue como siempre, a doble partido, pero no sabemos qué decidirá la UEFA. ¿Repetir la hazaña contra Ajax? Era otro equipo fuerte, fue un doble desafío muy difícil y también lo será con el Inter", dijo sobre el duelo europeo.

Bordalás también fue cuestionado por el otro duelo de Europa League que medirá a un español contra un italiano: el Roma-Sevilla: "Dos grandes equipos. Roma es una entidad maravillosa, será una eliminatoria difícil para ambos. El Sevilla es tercero en la clasificación, estaban en un gran momento antes del parón, pero la Roma también es muy fuerte. Los giallorossi deben ser tomados en cuenta para la competencia, pueden llegar a la final", dijo con ese guiño a la Roma.

Jose Bordalás, entrenador del Getafe, durante un encuentro REUTERS

Bordalás, 'El Romano'

Sobre su futuro está tranquilo: "Estoy muy feliz en Getafe, es mi cuarta temporada y hemos hecho un gran trabajo. Como profesional, trabajo para ser llamado por un club importante, ese es mi objetivo. La Serie A me encanta, porque amo Italia, como amo a su gente y sería bueno trabajar allí", señaló sobre entrenar en el campeonato italiano.

Apodado 'El Romano', no puede negar su admiración por todo lo que rodea la capital: "Siempre me ha fascinado la historia de la antigua Roma, de la ciudad, también tengo un tatuaje. Estoy enamorado de ella y por eso mis excompañeros me llamaron así, pero tal vez también porque era pequeño pero peleaba mucho", contó sobre su apodo.

Y se refirió también al equipo principal de la ciudad: "Sería una cosa increíble entrenar a la Roma, sería un honor. Sería un sueño para mí porque amo la ciudad y el club tiene una gran historia", añadió.