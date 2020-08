El Getafe prolonga la maldición de los penaltis y se queda fuera de la Europa League

Se acabó el 'EuroGeta'. Los de José Bordalás fueron superiores al Inter de Milán de Conte. Le ganó la partida en gran parte del choque, pero no en el del marcador. Un gol de Lukaku y otro de Eriksen apean a los madrileños de la Europa League después de perdonar goles cuando mejor estaba el Getafe y, sobre todo, tras fallar Jorge Molina un penalti clave. [Inter de Milan 2-0 Getafe: Narración y estadísticas]

Quién sabe si acabará también la etapa de Bordalás, pero la realidad es que el parón que provocó la pandemia de la Covid-19 trajo consigo una versión totalmente distinta. Los azulones fueron mejores sobre todo con un inicio fulgurante que sirvió de poco. Dos goles, cada uno casi al final de cada tiempo, condenaron a los madrileños a abandonar la burbuja alemana y pensar ya en la próxima temporada.

Sin el premio del gol

Empezó el Getafe en tromba buscando la portería de Handanovic. En el primer centro de Damián no llegó Jaime Mata, pero en el segundo del uruguayo llegó desde atrás Nemanja Maksimovic que obligó al meta esloveno a hacer un auténtico paradón. Los de Conte estaban más que sorprendidos en los primeros diez minutos de partido. La suerte estaba de su lado porque en un corner no supieron rematar un balón suelto ni Etxeita ni Olivera. Este equipo sí se parecía más al de Bordalás que el del final de La Liga.

La intensidad en la presión de los azulones era asfixiante para los italianos. Literalmente, no pasaban del centro del campo. Lautaro ni Lukaku no tocaron el balón hasta prácticamente el minuto 15 del partido y siempre lejos de su posición más peligrosa. Pero son dos delanteros muy peligrosos y el belga se plantó ante David Soria que salió un tanto temeroso. Estuvo muy rápido Djené para recuperar el balón.

El Getafe, respondía con lo mejor que estaba haciendo, llegar al área de una defensa que destaca por permitir poco. Una contra de libro de Cucurella llegó a los pies de Jaime Mata que controló, la paró y su disparo se estrelló en Bastoni lamentablemente. El "antifútbol" con el que Conte describía el juego de los madrileños estaba poniendo contra las cuerdas al equipo favorito en los 20 primeros minutos de la eliminatoria.

Lautaro estaba bajo el foco en este partido y tenía que aparecer. Cabalgando entre los centrales del Getafe se coló en el área de Soria para obligarle a estirarse en el que sería el primer disparo en el partido para los milanistas. Minuto 25, para que quede clara la superioridad de los españoles. Una vez apareció, se destapó. Una buena acción de Lukaku descargando sobre el argentino le permitió llegar a la frontal. El guardameta nacido en Madrid.

Pero el partido no permitía ningún error y menos cuando un corpachón como el de Lukaku está de por medio. El belga recibió un envío en largo de Bastoni, apartó a Etxeita como si fuera una mosca, galopó y superó a Soria. Lo hizo fácil el delantero del Inter, demasiado para como estaba el encuentro. Golpe de autoridad del equipo transalpino antes de acabar la primera mitad.

El perdón

No encontraba la reacción en el segundo tiempo Bordalás. Incluso D'Ambrosio estuvo a punto de sorprender en un córner con una tremenda volea que despejó Soria. El goleador desde el banquillo, Ángel Rodríguez, era el recurso de los azulones para buscar el empate. Pero Lukaku, desde que entró en juego, se mostró intratable. El delantero estaba sacando de su sitio a los dos centrales con cada balón aéreo o recibiendo de espaldas. Inabarcable.

Pero Ángel estaba golpeando un poco el árbol del Inter. Primero el delantero corrió por el carril central para plantarse en la frontal y su disparo se fue lejos de Handanovic. Después, en la presión, provocó una buena recuperación de Cucurella para dejar al delantero en el área. El despeje de De Vrij dejó a Arambarri en la frontal al que el disparo se le fue arriba.

El Getafe estaba reaccionando y la volvió a tener Jaime Mata. El delantero aprovechó un buen centro de Nyom al que el guardameta esloveno reaccionó palmeando el balón a corner. Con Jason y Jorge Molina trató Bordalás de aprovechar el punch que había encontrado en los últimos minutos.

Y el gran capitán la tuvo. La fortuna de un centro decidió que el balón golpease en el brazo de Godín. El árbitro no pitó nada, pero el VAR le hizo ir a verlo al monitor. El colegiado se corrigió a sí mismo y señaló el punto de los 11 metros. Jorge Molina cogió el balón, Handanovic aguantó y el delantero la lanzó fuera. Quiso ajustar tanto que lo hizo demasiado. Vida extra para Conte.

Perdonó el Getafe y anímicamente cayó. Con el equipo abatido, Christian Eriksen entró al campo y, en el primer balón que tocó, tras un rebote de Djené, marcó el segundo. Los azulones se despedían de su aventura europea pagando la novatada de no ser efectivos cuando mejor estaban. La máquina engrasada de Bordalás no ha sido después del parón por el coronavirus la misma que antes. Y la próxima temporada no tendrán la opción de volver por culpa del penalti que falló Jaime Mata ante el Levante en la última jornada.