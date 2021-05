El Sevilla se aferra a La Liga con su victoria contra el Valencia

Victoria del Sevilla por la mínima ante el Valencia. En el Sánchez Pizjuán, el conjunto hispalense demostró que no da La Liga por perdida después de empatar frente al Real Madrid el pasado domingo. En-Nesyri marcó el gol de la victoria en la segunda mitad para colocar a los suyos a dos puntos del Barcelona. [Narración y estadísticas: Sevilla 1-0 Valencia]

El Sevilla se queda con 74 puntos en la cuarta plaza de la tabla. 76 suma un Barcelona que tropezó ante el Levante en el Ciudad de Valencia después de conseguir una renta de dos goles. Los culés acabaron empatando a 3. Ahora tanto los sevillistas como los culés se mantienen a la espera de lo que haga el Atlético (77) y Real Madrid (75) en esta jornada 36, la última intersemanal de la temporada 2020/2021.

El dominio fue incuestionable del Sevilla, pero sin profundidad ni acierto en el plano ofensivo, y con pocas llegadas claras, salvo algún intento sin éxito de En-Nesyri y la confianza en su disparo con la zurda de Suso Fernández, también sin acierto y al que se le anuló un gol en el ecuador de esta mitad por fuera de juego.



El Valencia, algo conservador y más centrado en defender, buscó tímidamente el contragolpe, pero no tuvo ninguna opción y sólo inquietó con un tiro de Manu Vallejo, atajado sin apuros por Bono.



Los nervionenses tampoco estuvieron finos en ataque y, en los últimos diez minutos antes del descanso lo intentaron Gudelj, desde lejos, y de nuevo Suso, pero se toparon con la poblada zaga levantina.



En la reanudación, al principio cambió por completo el guión, ya que el conjunto entrenado por Voro salió con más ritmo, con brío y más valentía, y en el primer cuarto de hora estuvo cerca de abrir el marcador, primero tras un córner en el que Maxi Gómez no pudo definir y luego en dos jugadas del luso Gonçalo Guedes, el más incisivo del Valencia.



En el 53 no pudo rematar a gol por estar muy escorado y Manu Vallejo no llegó a su pase forzado, y tres minutos después se la cedió de nuevo al gaditano, pero su tiro lo paró sin problemas Bono. Ahí se acabó la producción ofensiva del Valencia, pues Lopetegui sacó al campo a titulares indiscutibles que reactivaron a su equipo.



Con la entrada de Marcos Acuña, Fernando y el Papu Gómez a la hora de juego, el Sevilla retomó el mando y, tras avisar en el 62 con un remate centrado del mediapunta argentino, se vio con claridad que había cambiado el rumbo y que el conjunto de Lopetegui había vuelto a tomar la iniciativa en busca del triunfo.



Pronto recogió los frutos, pues En-Nesyri hizo bueno un pase al interior del área de Fernando, desde la frontal y con calidad y una gran visión, al parar el 'regalo' de su compañero con la zurda y con el mismo pie batir sin remisión al neerlandés Jasper Cillessen.



A partir de ahí, Lopetegui dio entrada a dos titulares más, Ocampos y Rakitic. Voro también movió ficha y sacó a Cheryshev y Piccini -por lesión del luso Thierry Correia-, y más tarde a Gayà, a Gameiro y al estadounidense Musah, pero sus intentos fueron baldíos en pos de un empate que les hubiera dado la permanencia matemática.

Sevilla 1-0 Valencia

Sevilla: Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Escudero (Acuña, 49'); Jordán, Gudelj (Fernando, 59'), Óliver Torres (Papu Gómez, 59'); Suso (Rakitic, 84'), En-Nesyri, Óscar Rodríguez (Ocampos, 74').

Valencia: Cillessen; Gabriel Paulista, Ferro, Guillamón (Gameiro, 78'); Correia (Piccini, 69'), Soler, Racic, Lato (Gayà, 78'); Manu Vallejo (Cherishev, 69'), Guedes; Maxi Gómez (Musah, 82'),

Goles: 1-0, 66' En-Nesyri.

Árbitro: Xavier Estrada Fernández (C. Catalán). Amonestó a los locales Escudero (7') y Gudelj (37'), y a los visitantes Soler (80') y Gabriel Paulista (90+').

Incidencias: Partido de la trigésima sexta jornada de La Liga Santander disputado en el Ramón Sánchez Pizjuán (Sevilla, España). Sin público.