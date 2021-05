La odisea de La Liga con las manos: dudas, defensa de los árbitros y cambios que se vienen

A vueltas con las manos. El fútbol español vuelve a poner el grito en el cielo en torno a la gran polémica arbitral que rodea a este deporte dese hace unos años. El último capítulo se vivió en el Di Stéfano, en una jugada que, además, ha podido tener incidencia directa en el desenlace de la lucha por el título de La Liga. La mano de Éder Militao, que no debió ser señalada como penalti, lo alborota todo de nuevo.

Al enfado de Zinedine Zidane y del Real Madrid tras el partido contra el Sevilla se han ido sumando más protestas y reclamaciones sobre una norma que no se entiende bien. Desde entrenadores como Ronald Koeman hasta futbolistas como Joaquín e, incluso, el propio presidente de LaLiga Javier Tebas. La conclusión es clara: "Ya no sabemos cuándo es mano y cuándo no".

El foco recae en el Comité Técnico de Árbitros. Los cambios empezaron en la temporada 2018/2019, pero fue en primavera de 2019 cuando se aprobó el gran cambio en las Reglas del Fútbol y se determinaron las acciones que se debían sancionar. En la temporada pasada, la 2019/2020, se armó la bronca. Desde entonces se han pitado 48 penaltis por mano, en la 19/20, y otros 42, en la 20/21 a falta de tres jornadas para el final del campeonato.

Lo que dice el reglamento

Entremedias se han metido algunas variaciones para tratar de unificar criterios, pero ha sido imposible. ¿Qué son manos y qué no? Esto es lo que dijo el CTA el pasado mes de marzo en un encuentro en el que se trató de resolver las dudas del segundo trimestre de temporada.

Las manos sí se sancionan: Si el balón golpea en el brazo e inmediatamente se marca un gol u ocasión de gol, si el jugador juega deliberadamente el balón con la mano o el brazo (hace un gesto hacia el balón), si el balón golpea en el brazo o mano a la altura del hombro o superior (con la excepción de si el jugador juega el balón hacia su propio brazo o mano) y si el jugador tiene el brazo en una posición antinatural (con una serie de criterios).

Las manos no se sancionan: si la mano está apoyada o está en camino de ir hacia el punto de apoyo, si la mano o el brazo está muy pegado al cuerpo, si un jugador juega el balón y después se da en su mano y si la mano está en una posición natural. En cada caso, el CTA incluía el número de acciones que ha arbitrado así esta temporada dejando claro que han acertado en todas.

Las manos es un aspecto que crea mucha controversia en los medios, pero nosotros lo tenemos muy claro Del Cerro Grande, árbitro de Primera División

Los árbitros se defendieron: "Las manos creo que es un aspecto que crea mucha controversia en los medios de comunicación pero que nosotros tenemos perfectamente definidos. Lo tenemos muy claro", decía Del Cerro Grande, presente en aquella reunión que tuvo lugar apenas dos meses atrás. Desde entonces se han ido sucediendo quejas hasta llegar al punto actual, tras el escándalo de lo ocurrido en el Real Madrid - Sevilla.

Tebas criticó el sistema del CTA este martes y mostró sus dudas: "A mí me preguntas como aficionado si fue mano lo de Militao y te digo que no lo sé. Y lo digo como presidente de LaLiga. Es que no lo sé. A veces otras jugadas como esas se han pitado mano y otras no". Cargó con la forma de comunicarse del estamento arbitral: "Hay que explicar las cosas. Si lo que haces es no explicar las circunstancias y apareces cada tres meses en los medios...", dijo.

Dos cambios que vienen

El CTA está obligado a buscar soluciones y, por el momento, se avecinan cambios desde la IFAB, que ya ha metido otras variaciones desde la temporada pasada. Una de ellas tiene que ver con las manos en ataque, que sí parecen estar más claras: "Se deja de considerar infracción por mano la acción en la que se toque el balón con la mano o el brazo de manera accidental y, acto seguido, un compañero de equipo marque gol o disponga de una ocasión para ello", dice.

Hay que resaltar que este es el último cambio respecto a las manos en ataque, reduciendo el margen para invalidar la acción. No es la primera, ya que lo que comenzó siendo que cualquier mano en fase ofensiva acabase en gol anulado, ahora será que solo se anulará si es el anotador el que comete la mano justo antes de marcar.

La segunda, la que a priori tendrá mayor incidencia, tendrá como objetivo aclarar las manos que acaban siendo penalti: "Se considerará que el jugador ha conseguido que su cuerpo ocupe más espacio de manera antinatural cuando la posición de su mano o brazo no sea consecuencia del movimiento de su cuerpo en esa acción concreta o no se pueda justificar por dicho movimiento. Al colocar la mano o brazo en dicha posición, el jugador se arriesga a que el balón golpee esa parte de su cuerpo y esto suponga una infracción".

La pregunta es si estos cambios serán suficientes. De momento, el final de La Liga llega caliente por la última polémica de una norma que está provocando contradicciones entre los propios árbitros y un enfado que crece entre los clubes.

