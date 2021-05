Tebas, sobre la mano de Militao: "Como presidente de LaLiga y aficionado, no sé si es penalti"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha participado este martes en los Desayunos de Europa Press y ha tratado los temas de actualidad del fútbol español. Entre otros asuntos, fue preguntado por la polémica del fin de semana: la mano de Militao que fue señalada como penalti en contra del Real Madrid. El presidente de la patronal no ocultó que él también tiene dudas del reglamento.

"Sigo siendo defensor del VAR. Hay una desazón en los clubes. Puedo entender a Zidane y al Real Madrid, como puedo entender al Atlético de Madrid que se quejaba hace unas semanas. La falta de unificación de criterios, con el tema de las manos, ha generado mucha desazón", señaló Tebas al ser cuestionado por la jugada.

Apuntó directamente contra el Comité Técnico de Árbitros que dirige Velasco Carballo: "Hay que explicar las cosas. Si lo que haces es no explicar las circunstancias y apareces cada tres meses en los medios...", lanzó sobre la posición del estamento arbitral-

Se unió a las dudas sobre si era penalti o no la acción del central brasileño: "A mí me preguntas como aficionado si fue mano lo de Militao y te digo que no lo sé. Y lo digo como presidente de LaLiga. Es que no lo sé. A veces otras jugadas como esas se han pitado mano y otras no".

Eder Militao, Álvaro Odriozola y Nacho Fernández durante el partido frente al Sevilla REUTERS

Ahora espera que se tomen medidas: "El Real Madrid ve lo suyo, pero el Atlético de Madrid también se ha quejado, el Betis, clubes de la SmartBank... Y no solo con las manos. Hay que dar una vuelta y espero que el Comité Técnico de Árbitros esté trabajando en esta cuestión", dijo.

Y añadió que hay que hacer una reforma del VAR, en base a los encargados, que hasta ahora han sido los árbitros que han ido rotando entre sí: "Tenemos que ir a una especialización del árbitro de VAR. Es más fácil una unificación con cinco árbitros de VAR que con veintitantos".

La realidad, por ahora, es que el Real Madrid se ha visto perjudicado otra vez por el VAR y justo en el momento en el que podía ponerse con ventaja en La Liga a falta de solo tres jornadas para el final. El empate in extremis ante el Sevilla mantiene a los de Zidane en la pelea, pero vuelve a depender de un pinchazo del Atlético de Madrid.

