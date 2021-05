Simeone no cambia su discurso tras el empate ante el Barça: del "partido a partido" a su futuro

FC Barcelona y Atlético de Madrid empataron a cero en el Camp Nou y dejaron pasar una ocasión inmejorable de tomar posiciones en la lucha por el campeonato. Los rojiblancos han perdido la condición de depender de ellos mismos y el Barça, no solo se hunde más, sino que además deja en la pelea al Atleti y entrega La Liga en bandeja al Real Madrid.

Los rojiblancos fueron mejores en el primer tiempo, pero terminaron echándose atrás para protegerse de los ataques del Barça, que terminó disfrutando de alguna ocasión de peligro en los minutos finales como un cabezazo de Dembélé, con todo a favor y completamente solo, que se marchó alto.

Los dos equipos saben que han dejado pasar una ocasión buenísima de ser considerados como los favoritos para llevarse el título y ahora esperan que el Real Madrid también pinche contra el Sevilla. Si los de Zidane ganan podrían tener el triunfo en su mano en las tres jornadas que restan del campeonato nacional. Sin embargo, Simeone no se mostró especialmente molesto con el resultado tras el partido.

"Estamos en un campeonato fantástico, hay cuatro equipos buscando el mejor final. Vinimos a Barcelona a hacer un partido con trabajo colectivo y sucedió lo que imaginamos, el equipo atacó sosteniendo el juego tras recuperar la pelota, con un gran primer tiempo y el segundo fue algo más parejo. Ellos tuvieron el cabezazo del final. Me quedo con el trabajo del equipo, no alejarnos del partido a partido. Ahora tranquilidad, mañana a descansar y el lunes preparar el partido ante la Real Sociedad, será siempre así, partido a partido".

Simeone dando indicaciones al Atlético en el duelo ante el Barça La Liga

"No valoro tantas cosas, creo que hicimos un buen partido, el Barcelona buscó lo que podía hacernos daño, es un gran equipo con un gran trabajo de Koeman y lo veo compitiendo. Ganó la Copa, tiene posibilidades de ganar La Liga, el Madrid competirá como ha hecho siempre, el Sevilla puede sumarse mañana si gana. Partido a partido".

El discurso de siempre

Simeone, por enésima vez, no se salió de su discurso del partido a partido, ese que lleva promocionando desde su llegada hace casi una década: "Tenemos un camino desde diciembre de 2011 que es jugar partido a partido como si fuese una final. Lo buscamos desde siempre, el éxito que podamos conseguir es ser competitivos como aquella rueda de prensa en la que empecé en el club. Me ilusionaba con esto".

Por si esto fuera poco, el entrenador argentino asegura que no está viendo los partidos de sus rivales en este final de curso: "No estoy viendo los partidos, no lo paso bien y prefiero no verlos. No cambiará mucho si lo veo, estaremos con la familia cenando y a preparar el lunes que necesitamos hacer un buen partido ante la Real". Tampoco lo hará con el Real Madrid - Sevilla de este domingo.

Barça y Atlético pelean un balón por alto La Liga

El 'Cholo' les pidió a sus futbolistas personalidad y ser ellos mismos en el terreno de juego, aunque eso no le llevó a su primera victoria en el Camp Nou: "Lo único que les pedía a los futbolistas es que jueguen y sean ellos mismos. Lo hicieron y me llena de alegría porque el éxito está en poder competir todos los años en el lugar donde estamos. Para los números que ustedes siempre suelen mostrar, de los últimos cuatro partidos no nos está yendo tan mal, ganamos en el Wanda y en Arabia. Estamos mejorando".

Por último, como suele ser habitual también en su discurso, Simeone dejó la puerta más abierta que nunca a una salida y a un futuro lejos del Atlético de Madrid, ya que no quiso confirmar su continuidad el próximo año: "Es una pregunta a demasiado futuro y conociéndome, inadecuada. Ya saben lo que voy a contestar".

