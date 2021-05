Piqué se agarra a un clavo ardiendo: "Seguimos vivos, si ganamos los tres partidos veo opciones"

El FC Barcelona puede haber dicho adiós a La Liga tras su pinchazo con el Atlético de Madrid. Los azulgranas necesitaban ganar para recortar diferencias y poder tomar posiciones en la lucha por el campeonato. Sin embargo, tras el empate, casi el peor resultado para ellos, siguen dando opciones a los rojiblancos y además le sirven La Liga en bandeja al Real Madrid.

Los azulgranas lo intentaron, más en la segunda mitad que en la primera, pero fueron incapaces de romper la defensa de un Atlético de Madrid que volvió a recordar al de sus grandes tardes, mostrándose rocoso y muy poderoso en defensa. El equipo del 'Cholo' Simeone salió a defender con gran intensidad y a aprovechar los errores del Barça atrás.

Un hombre que vio esos errores muy de cerca fue Gerard Piqué, que formó en defensa junto a Araujo y que se marchó cabreado por el mal resultado: "Esperábamos ganar, que el resultado fuera mejor. Seguimos vivos. Hemos hecho un buen partido, hemos competido, hemos tenido ocasiones más claras que ellos. No ha podido ser y sabemos que no dependemos de nosotros, pero viendo los resultados de esta temporada, La Liga sigue abierta".

El central del FC Barcelona alabó el buen partido del Atleti en defensa: "Sabemos el rival contra el que jugábamos. El Atlético es el rival que defensivamente pueda que sea el mejor de La Liga, es el que menos goles ha encajado y cuesta crear ocasiones contra ellos. Y las claras las tienes que aprovechar. Una de Leo en la primera parte que saca Oblak con los dedos, luego de la Dembélé. Hemos generado ocasiones para marcar".

El análisis de Piqué

Piqué, con un análisis del partido un tanto generoso, olvidó con frecuencia las grandes paradas de Ter Stegen en el primer tiempo y solo analizó la segunda mitad, con más presencia azulgrana en campo rival: "Ha sido un partido muy competido. En fases hemos tenido más la pelota y otras ellos han dominado más. En la segunda parte, nosotros nos hemos encontrado mejor, sin tener mucho el control, pero generando ocasiones. En la primera, ellos han tenido alguna ocasión más. Podía haber ganado cualquiera".

Por último, analizó la situación en la que queda el campeonato nacional de liga, ya que el empate entre culés y azulgranas le da mucha vida a un Madrid que si vence al Sevilla dependerá de sí mismo para revalidar el triunfo liguero: "El Real Madrid. Puede pasar de todo por lo que ha pasado en La Liga. El estado anímico de cada uno también afecta. El Madrid si gana los cuatro partidos es campeón, pero está costando para los grandes la regularidad. La igualdad al no haber público es más. Si ganamos los tres partidos, aún me veo con opciones. No tengo una bola de cristal, pero ese tiene que ser nuestro objetivo para luchar hasta el final. Y eso vamos a hacer. Si no dependemos de nosotros, es porque no hemos hecho los deberes y en fases de la temporada no hemos estado finos. En los últimos meses hemos competido muy bien".

