El TAD deniega la cautelar a Koeman: no estará en el Barça - Atlético

Ronald Koeman cumplirá su segundo encuentro de sanción en La Liga y no estará en el banquillo ante el Atlético de Madrid. El entrenador del FC Barcelona, expulsado hace dos jornadas ante el Granada, se perderá un duelo que puede determinar el futuro de la competición doméstica. El TAD, a quien había recurrido el club, ha rechazado la cautelar.

El Tribunal Administrativo del Deporte no ha tenido en cuenta la petición de la entidad azulgrana, que había solicitado la cautelar para que Koeman pudiera dirigir al equipo en el encuentro ante el Atlético de Madrid. Sin embargo, este mismo viernes se ha confirmado que el holandés mantiene la sanción de dos partidos y, por lo tanto, tendrá que delegar en Alfred Schreuder. Su mano derecha ya fue el encargado de organizar el equipo ante el Valencia, duelo que ganaron los culés por un 2-3 muy apretado.

Tras la negativa de TAD, el Barça suma dos reveses en las altas instancias. Y es que el conjunto catalán ya había pedido al Comité de Competición que se anulara la sanción. En aquella ocasión, el organismo dependiente de la RFEF también desestimó el recurso y mantuvo vigente la sanción de dos partidos a Ronald Koeman.

El holandés, a la vista de todo el revuelo, ha llegado a señalar al colegiado en cuestión de tener un problema personal contra él. "Creo que es algo personal, porque decir 'vaya personaje' no es insultar, no es razón para sancionar a una persona con dos partidos. Hay algo más", ha denunciado en las últimas horas sobre la actitud de González Fuertes.

El Barça se juega media vida en La Liga ante un Atlético de Madrid que mantiene el liderato. El proyecto de Koeman, que quiere el doblete en su primera temporada, debe ganar para superar al conjunto rojiblanco, aunque en cualquier caso necesitan el tropiezo del Real Madrid en sus respectivos partidos.

Su polémica expulsión

Ronald Koeman tuvo que abandonar el partido ante el Granada tras el empate del equipo nazarí. Darwin Machís puso el 1-1 en el Camp Nou en la segunda mitad y el holandés protestó al colegiado una acción anterior. Sin embargo, el árbitro no dudó y le expulsó de forma directa del banquillo. Koeman, que tuvo que dejar el césped, criticó en la rueda de prensa posterior la decisión del árbitro y se defendió asegurando que no le había faltado el respeto.

"No me he equivocado, porque según el acta del árbitro, he faltado al respeto al cuarto árbitro y para mí no es así. Una falta de respeto es insultar. Hemos comentado varias jugadas que pasaron durante el partido, de una manera respetuosa hacia el cuarto árbitro. Quiero saber si es una falta de respeto, quiero saber qué palabras he usado, no he usado palabras feas, ni una vez", reconoció ante los medios.

El acta arbitral desveló que Koeman, en referencia al cuarto árbitro, había espetado "vaya personaje". Comentario que desde el equipo arbitral apuntaron como falta de respeto y que supone una sanción de dos partidos que cumplirá ante el Atlético de Madrid pese a los intentos del Barcelona por remediarlo.

