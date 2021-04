En Italia crean una norma anti Superliga para los equipos de la Serie A

Medida extrema en Italia ante la idea de la Superliga Europea. Desde la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) se ha confirmado que cualquier club que forme parte de este proyecto quedará expulsado de manera inmediata de la Serie A y de cualquier competición oficial en el país.

Esta medida ha sido aprobada este mismo lunes después de la reunión del Consejo Federal. Cambio en el código de reglas de la FIGC, el cual ha sido explicado por Gabriele Gavrina: "Quienes quieran participar en una competición no autorizada por la FIGC, la UEFA y la FIFA perderán su afiliación a la Federación italiana".

"En este momento no sabemos quién sigue dentro de la Superliga, pero está claro que si el 21 de junio alguien quiere participar en competiciones privadas, no participará en la Serie A", ha continuado explicando Gavrina después de la reunión telemática del Consejo Federal en la mañana de este lunes 26 de abril.

Tres italianos

Fueron la Juventus de Turín, el Inter de Milán y el AC Milan los tres clubes que firmaron como socios fundadores de la Superliga Europea. Una competición ajena a la FIFA, a la UEFA y al resto de Federaciones de fútbol continentales. El anuncio llegó en la madrugada del pasado lunes y tan solo 48 horas después todo se fue diluyendo luego de que los clubes de la Premier League diesen un paso atrás.

El nuevo logo de la Superliga Europea

Después de esto, otros como el Atlético de Madrid, el Inter o el Milan siguieron con esa intención de abandonar, pero parece todavía algo que está muy en el aire. Por ello, Gavrina ha querido explicar que todo aquel club que quiera inscribirse en el campeonato nacional no podrá "participar en competiciones organizadas por asociaciones privadas".

"Para inscribirse en el campeonato nacional, el club se compromete a no participar en competiciones organizadas por asociaciones privadas no reconocidas por la FIFA, la UEFA y la FIGC", reza la nueva regla que ha sido aprobada por el Consejo Federal. "La participación en estas competiciones privadas no reconocidas provocará el cierre de la afiliación", añade esta novedosa versión del artículo 16 de las Normas Organizativas Internas Federales (NOIF).

Antes del anuncio de esta norma, la Juventus ya publicó un comunicado oficial en el que señalaban que desde la entidad bianconera creían que "actualmente tiene limitadas posibilidades de completarse en la forma en que fue concebido inicialmente". "La Juventus sigue comprometida con la creación de valor a largo plazo para el club y para todo el movimiento futbolístico", afirmaban desde el club italiano.

