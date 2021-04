Casillas: "¿La Superliga? La gente no se ha dado cuenta de que el fútbol tiene que cambiar"

@IkerCasillas, en el canal de YouTube de @santicanizares



️ "No me gusta el fútbol de hoy"



"¿La Superliga? No sé si la gente se ha dado cuenta de que esto tiene que cambiar"



️ La entrevista estará disponible a partir de las 20:00h



️ https://t.co/EViWbKVZKN pic.twitter.com/BBk0OaUvQe