El mensaje de Koeman sobre las amenazas de Ceferin y las consecuencias con Messi y los fichajes

Ronald Koeman está tranquilo respecto a las consecuencias que podría tener la postura del Barcelona respecto a la Superliga Europea. Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA sigue amenazando al club catalán y a los otros que siguen vinculados al proyecto (Real Madrid, Juventus y Milan), pero el técnico del club catalán no piensa en castigos que le puedan caer a su entidad.

Koeman habló este sábado desde rueda de prensa. Se refirió a la polémica de la Superliga y también a. ladisputada lucha por La Liga que mantiene el Barça con el Atleti, el Real Madrid y el Sevilla.

"¿Amenazas de Ceferin? No va a cambiar mucho pero no vamos a hablar mucho. Es cosa de la UEFA y yo estoy pendiente del calendario", dijo un Koeman que prefiere poner el foco en el final de temporada y, por ahora, no da mucha importancia a los mensajes que lanza el presidente de la UEFA sobre una posible expulsión de la Champions del año que viene del Barça y los otros clubes 'pro Superliga'.

@RonaldKoeman: "El presidente me ha demostrado su apoyo desde el primer día" #VillarrealBarça pic.twitter.com/KmsOgoRf0h — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 24, 2021

A Koeman le volvieron a preguntar sobre si se veía siendo el entrenador del Barça la próximo temporada y no tiene dudas: "Como ya he dicho antes, el presidente me ha demostrado su apoyo y confianza hasta que no diga lo contrario, sigue diciendo esto. En principio, me veo como entrenador la próxima temporada". Eso sí, lanzó un aviso: "Tengo contrato y si no es así (seguir en el Barça), tendremos que hablar".

Pelea por La Liga

Sobre la pelea por La Liga, Koeman insistió en la presión que hay para los cuatro de arriba en cada partido: "Sabemos que nos faltan siete partidos y para nosotros, como para los otros tres de arriba, debemos ganar. Si no ganas, tendrás menos opciones de conquistar la Liga. Esto es clarísimo"

Preguntado por si no se puede fallar, Koeman lo tiene claro: "Es para cualquiera de los cuatro. Casi no se puede fallar. No sé cuántos puntos pero hay que sacar muchos".

"No veo un equipo más fuerte que los otros. Atlético, Madrid y Sevilla están ganando muchos partidos. La ventaja es que tenemos un partido ante el Atlético y podemos ganarles y ellos a nosotros. Será una lucha hasta la última jornada", añalizó sobre la disputa por La Liga, sin querer dar un favorito.

