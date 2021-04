Leo Messi: una renovación que se acerca y un problema para el Barça

El final de temporada está trayendo de todo para el Barcelona. Desde que Joan Laporta fuera elegido como presidente del club han ido cayendo en cascada temas que han dado tanto de qué hablar como el posible fichaje de Erling Haaland, el futuro de Ronald Koeman o, lo más reciente, la adhesión de la entidad catalana a la Superliga Europea. Pero solo un tema se mantiene en el aire: la renovación de Leo Messi.

¿Renovará o no renovará? Esa es la pregunta que se lleva repitiendo el barcelonismo desde hace muchos meses, aunque el paso del tiempo ha ido decantando la balanza hacia el optimismo que reina hoy día. ¿Por qué? Porque Messi, principalmente, parece volver a ser feliz en el Barça y en la ciudad. Lo ha demostrado con varios gestos y Laporta ya se atreve a dar pistas de que el astro argentino renovará.

Tras la final de la Copa del Rey, que ganó el Barça al Athletic, levantando Messi su primer título desde La Liga 2018/2019, Laporta se mostraba convencido de la renovación de su estrella. Es lo que quieren todos, aunque desde Barcelona señalan que Leo no tiene prisas y, de momento, ha dado instrucciones a su padre (y agente) que no se siente a negociar la ampliación de contrato hasta que haya acabado la temporada. Con La Liga en juego, Messi no quiere distracciones.

Avui hem viscut una nit de joia! Gràcies als nostres jugadors i tècnics per lluitar sempre pels nostres colors. Gràcies per retornar l’alegria del barcelonisme! Visca el Barça! pic.twitter.com/MA7CHJcHYS — Joan Laporta Estruch (@JoanLaportaFCB) April 17, 2021

En el Barcelona, desde que está Laporta, siempre ha estado en el ambiente la necesidad de contentar a Messi para que siga. Es una de las grandes apuestas del presidente y, por eso, se le han ido mandando guiños de forma indiscreta como el interés en fichar a uno de sus grandes amigos, el 'Kun' Agüero.

Paralelamente, Laporta ha ido conociendo la realidad económica del Barcelona. Lo que se encontró al llegar a la presidencia, y comprobar las cuentas tras recibir un informe interno que él mismo había pedido, era peor de lo que esperaba. El club atraviesa por una importante crisis, pero Joan tenía un as sobre la manga que no fue descubierto hasta el pasado fin de semana: la Superliga Europea.

Si bien durante la carrera electoral se mostró contrario a meter al Barça en un proyecto así, al llegar y comprobar cómo estaba el club y la realidad por la que atraviesa el fútbol europeo, Laporta se dio cuenta de que la salvación económica estaba en la Superliga. El apoyo que mostró hacia el proyecto, del que Florentino Pérez es el gran impulsor, 'delata' la necesidad que tenía la entidad de sumarse a una competición así.

Adiós a 350 millones

El Barça de Laporta, con la Superliga, soñaba con la renovación de Messi (en condiciones) y hasta el fichaje de una estrella que diera un impulso a la entidad, como bien podía ser Haaland, el gran deseo del presidente. Era la consecuencia de obtener hasta 350 millones de euros solo por adherirse a una competición que tenía la intención de arrancar el próximo mes de agosto.

El misterio es si en la auditoría realizada, en la que se fijaban pérdidas de 350 millones de euros esta temporada y la incapacidad de generar beneficios hasta la temporada 2022/2023 -renovando a Messi y fichando a un 'Haaland'-, ya se contaba con el dinero de la Superliga o no. De ser que sí, la situación sería realmente alarmante para el Barça.

Tras el mazazo del 'no' a la Superliga, el Barcelona se sentará a negociar con Messi y su padre tras acabar la temporada en una situación crítica. La piedra angular de la plantilla que se quiere confeccionar es el delantero argentino, pero el límite hasta el que puede pujar Laporta por la renovación es mucho más inferior del techo que podría haberse puesto con la Superliga de por medio.

