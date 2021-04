Klopp: "No hemos jugado para merecer ir a la Champions League la próxima temporada"

El Liverpool no atraviesa su mejor momento de los últimos años. Eliminado de la Champions League a manos del Real Madrid en la ronda de cuartos de final, los reds se encuentran sextos en la clasificación de la Premier League después de empatar a 1 frente al Newcastle en Anfield.

Este pinchazo deja al Liverpool a un punto del Chelsea y también a un punto del West Ham y mete aún más en problemas a los de Jürgen Klopp para meterse la próxima temporada en la máxima competición continental. Ahora mismo la cuarta plaza que se pone en juego en Inglaterra la disputan estos tres equipos.

Después del empate, el entrenador alemán no ocultó su enfado y destacó que jugando así no merecen jugar la Champions League el curso que viene: "Si lo mereces, lo mereces. Hoy no hemos jugado para merecer ir a la próxima Champions League. Tenemos otros cinco partidos y veremos. O aprendemos o no jugaremos en la Champions League, eso es así".

Jürgen Klopp, en la banda de Anfield Reuters

"Podríamos haber cerrado el partido pronto, pero no lo hicimos. Los mantuvimos en el duelo, los mantuvimos con vida... Ese fue nuestro problema, nuestra culpa. Luchamos por ello y no obtuvimos nada más que un punto. Lo sentimos como una derrota", sentenció Klopp ante los medios de comunicación tras el duelo frente al Newcastle.

Superliga Europea

Antes del partido, en la previa, Klopp habló sobre la Superliga Europea: "Todos queríamos acabar con la Superliga Europea y ahora resulta que nos imponen un nuevo formato de la Champions. ¿Quién me dice ahora que no es por el dinero? Esto parece una broma".

El formato de la nueva Champions no convence al germano: "Me lo enseñaron (la UEFA), me llamaron y estuve una hora con la UEFA para ver toda la idea y dije 'no me gusta'. Hay diez partidos en lugar de seis y no tengo ni idea de dónde los pondremos. Ya veremos qué pasa".

Continuó mostrando su rechazo al formato a continuación: "Quizá la UEFA pida que se cancelen las competiciones de la Copa de Inglaterra o que tengamos 18 equipos solo en la Premier. Cosas así. Dígaselo a la Premier League y a la EFL y dirán 'ni hablar'. Esto parece una broma".

Klopp pidió, además, respeto para jugadores, entrenadores y aficionados: "Los únicos a los que nunca les piden su opinión son a entrenadores, futbolistas y a la afición. La UEFA no nos preguntó nada, ni la Superliga tampoco". "Siempre buscan que juguemos más partidos. ¿Cuál es el motivo de esta nueva Champions League? El dinero. No tengo idea de cómo se supone que manejemos estos juegos extra", finalizó.

