Lilian Thuram: "En España, llamar a un negro 'negro' no es racismo, es algo cultural"

En el fútbol, el racismo ha ido apareciendo en capítulos que han avergonzado al mundo con mayor o menor asiduidad. La polémica volvió después de que Diakhaby se fuese del campo tras asegurar que Cala le había dicho un insulto racista. Y aunque las pruebas dicen que no hubo nada, el tema está otra vez a la orden del día.

El último en hablar sobre ello ha sido Lilian Thuram durante el seminario online 'Prevenir el racismo en el deporte/Promover la inclusión desde el deporte' organizado por el Ayuntamiento de Bilbao. El que fuera campeón del mundo con la selección de Francia en el año 1998, con aquella memorable generación liderada por Zidane, ha recordado sus vivencias en torno al racismo.

En primer lugar, Thuram ha destacado que "es muy importante denunciar" porque lo que nunca se debe hacer es tratar el racismo como "algo normal". "En el tema del racismo hay personas que están en cierta neutralidad cuando la neutralidad no existe. Si no denuncias el racismo quiere decir que mantienes a la sociedad como está y lo aceptas", ha afirmado.

Lilian Thuram

Después ha pasado a rememorar sus tiempos en Italia, donde "había aficionados que hacían ruidos de mono". Esto lo denunció ante sus compañeros y club, animando a que elevasen todos la voz públicamente para erradicar el racismo: "La mayor parte de los jugadores y los dirigentes me decían 'no pasa nada, no es grave'. No se daban cuenta de que participaban en que las cosas no cambiaran. Por eso las cosas no cambian. Porque la gente que debería luchar para acabar con el racismo tiene el prejuicio de que no pasa nada y no es grave".

España

En cuanto a España, donde jugó para el Barcelona, Lilian Thuram ha señalado que aquí "llamar a un negro 'negro' no es racismo, es algo cultural". Añadiendo a continuación que "lo interesante es que las mismas personas no dicen 'eh, blanco'". "Las personas que deben encontrar soluciones no se dan cuentan de que ellos mismos están cargados de prejuicio y no entienden ese prejuicio porque es cultural", ha dicho.

Petición de Seedorf

El exfutbolista holandés, que militó en las filas del Real Madrid, ha lanzado recientemente una interesante propuesta. Durante el Diálogo contra el racismo y el discurso de odio en eventos deportivos, organizado por el Consejo de Europa, Seedorf señaló que los árbitros deberían mostrar tarjeta amarilla a aquellos jugadores que se tapen la boca a la hora de hablar: "Hay jugadores que hablan entre ellos y hemos podido ver situaciones racistas durante las últimas semanas".

[Más información - Chloe Kim, la campeona de snowboard que sufre racismo: "Siempre llevo un cuchillo en el bolso"]