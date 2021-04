Neymar: "Le debo una gran parte de mi felicidad en el PSG a Mbappé"

Entre el martes y el miércoles se deciden los semifinalistas de la presente edición de la Champions League. El Bayern Múnich visita el Parque de los Príncipes para intentar dar la vuelta a una eliminatoria en la que el PSG se puso por delante gracias a su victoria por 2-3 en el Allianz Arena.

Uno de los futbolistas del Paris Saint-Germain es el protagonista del nuevo número de France Football. Neymar Júnior continúa bajo todos los focos después de que se haya echado para atrás en lo referente a su renovación. Desde Catar afirmaron que el jugador prolongaría su contrato hasta 2026, pero, de momento, no hay nada oficial.

Los rumores le han vuelto a colocar de vuelta en el Barcelona, aunque parece que el culebrón se resolverá con la continuidad del internacional canarinho en el PSG. En este número de la prestigiosa revista francesa, desde el entorno del futbolista se asegura que la intención de 'Ney' es la de continuar en París.

Neymar Jr. durante un partido de Champions League con el PSG REUTERS

"Neymar quiere seguir en el PSG. Él ve que el club está en el proceso de crecer. El proyecto le gusta. Publica menos cosas en las redes porque lo que quiere es tener menos polémicas. Su principal objetivo es el de ganar la Champions League. No piensa en otra cosa que en ello. Quiere mostrar que París es un gran equipo", señala su entorno a France Football.

Rendido a Mbappé

En lo que se refiere al propio Neymar, el jugador, en unas declaraciones que se han adelantado, no escatima en elogios al hablar de su compañero Mbappé, del cual afirma que gracias a él su adaptación a París ha sido mejor de lo que se podría esperar y al cual considera un jugador muy inteligente.

"Le debo una gran parte de mi felicidad en el PSG a Mbappé. Él me ha hecho aprender sobre la manera de ser de los franceses. Él me ha explicado la mentalidad francesa. Le debo una gran parte a él de mi adaptación. Desde el principio, me llegó la forma de ser de Mbappé. Kylian es una persona muy contenta y gentil con todo el mundo. Es una gran persona. Es la razón por la que nos entendemos desde el primer día", afirma.

Neymar y Mbappé con el PSG Reuters

"Además, yo he tenido la ocasión de verle entrenar, por supuesto. He podido observar su velocidad, su repertorio de regates, su inteligencia de constatar su humildad para continuar evolucionando. Siempre dije que era nuestro chico de oro. La velocidad sola no tiene nada que decir en él. Hay que utilizarla y ser inteligente por utilizarla correctamente y Kylian lo hace. Él no es solo inteligente y rápido, porque posee además un enorme repertorio de regates", añade Neymar sobre Mbappé.

[Más información - Cristina Cubero, en El Bunker CF: "Creo que si das a elegir a Haaland, escogería al Real Madrid"]