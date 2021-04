Cristina Cubero, en El Bunker CF: "Creo que si das a elegir a Haaland, escogería al Real Madrid"

Cristina Cubero fue la invitada especial de El Bunker CF este lunes. La periodista catalana habló de la última hora con Mino Raiola y Erling Haaland, además de hablar de su trayectoria personal y de anécdotas vividas en Arabia Saudí o también con Zlatan Ibrahimovic y Pep Guardiola o de Ronaldinho.

Mino Raiola

"Conozco a Mino Raiola desde hace muchísimos años. Es un gran negociante, creo que es el mánager más astuto y con el que es más complicado negociar. Jorge Mendes es educado, de palabra, te da un precio y lo respeta... Mino Raiola es diferente, ha sacado el 'pescado' a vender, a este pedazo de vikingo, tiene carisma y es muy distinto a los '9' que hemos visto hasta ahora. Él sabía que viniendo a Barcelona habría paparazi".

Decisión de Haaland

"Yo creo que si le das a escoger a Haaland, escogería al Real Madrid. Pero también sé que las relaciones con el Barça son muy buenas. En el Barça le dijeron su proyecto y que sería el sucesor de Leo Messi, además de que en el Barça se forman Balones de Oro. Si el Dortmund no se clasifica para la Champions podemos enfrentarnos a un verano muy movidito".

Quién es quién

"Mino Raiola no interviene en esta operación como agente, sino como intermediario. Es el padre de Haaland el que actúa como agente. Por eso se habla de esos 30 millones de euros".

Arte en la negociación

"Seguramente Mino Raiola tiene algún contrato firmado por ahí a altas horas en alguna de sus pizzerías. Es un tipo realmente astuto. Cuando Ibrahimovic iba a fichar y estaba todo cerrado, Raiola dijo que quería que 'Ibra' cobrase un euro más que Leo Messi".

Ibrahimovic y Guardiola

"Ibrahimovic intentaba hablar con Guardiola, pero no había manera. Y Raiola le dijo a Ibra que no había nada que le gusta más a Guardiola que un coche potente y así le dijo que trajese de Suecia un Ferrari muy potente. Ibra le puso bloqueando el coche de Guardiola y así consiguió hablar con él. Raiola habló después con el presidente para decirle que Ibra estaba a punto de coger por el cuello a Guardiola y que deberían dejarle ir por un precio como por el que llegó. Raiola siempre consigue lo que se propone".

Mendes y Raiola

"Yo si fuese futbolista, no sé si me gustaría más que me representase Jorge Mendes o Mino Raiola. Mendes está muy pendientes de sus futbolistas, me consta por cómo está tratando a Ansu Fati. Esto habla de cómo es él como persona. Pero Mino Raiola es muy pasional, hace ganar mucho dinero a sus futbolistas y tiene a este Haaland que realmente es una joya. No sé si le pasará como a los vikingos de verdad y el solecito de Madrid, en una Liga como la nuestra, no sé si le afectará a su fútbol o no. Yo, desde luego, si fuera el mánager de un equipo ficharía antes a Mbappé o Neymar, aunque Haaland es gol".

Trayectoria profesional

"Llevo muchos años trabajando. He cubierto ocho Mundiales, otras tantas Copas América... viajábamos con los futbolistas, convivíamos... Eso nos hacía tener mucha más información, eran mejores años. Antes era mucho mejor, para mí seguro. Porque vivíamos las historias en directo y en primera persona, también creo que era mejor para la imagen de los futbolistas".

El Clásico

"La sensación es que una vez más el Barça ha fallado en una ocasión importante. El partido bien podría haber acabado con empate a 2 si ese remate de Ilaix entra. Pero ese gen competitivo del Real Madrid, al final no lo tiene el Barça. Llevamos dos años en los que partido grande que juega el Barça, partido que pierde. Estamos hablando de un Real Madrid con un montón de bajas, con su estrella Hazard sin apenas haberle visto en dos años... En el Barça tenemos a Leo Messi con siete Clásicos sin marcar, sin haber dado una asistencia de gol, todo esto te hace reflexionar. Claro que me gusta ver a los niños, a Mingueza, a Ilaix, Araujo... pero, hoy por hoy, el Barça en El Clásico demostró que le falta ese gen".

Ganador de La Liga

"En La Liga puede pasar cualquier cosa, también os lo digo. Zidane es un gran psicólogo, dijo en rueda de prensa que no sabía si les iba a llegar el físico. Hay que escucharle. El resultado del Liverpool, ganar El Clásico, pero Zidane en vez de decir que va a ganar todo con el gorro, dice que no le da el físico para todo y eso hace que La Liga esté abierta. Simeone, por otro lado, tiene la táctica, la pizarra, pero le falta lo emocional que se lo daba el 'Mono' Burgos. Le falta esa empatía. Exprime tanto a los suyos que le puede penalizar en La Liga".

Copa del Rey 2020/2021

"La final de Copa claro que influye. El Barça ya ha perdido contra el Athletic, pero no nos vamos a engañar, lo que más importa es La Liga. El Clásico fue un gran palo. Laporta había transmitido su entusiasmo y creían en el club que el Barça era superior al Real Madrid. Pero tras la primera mitad quedó sobre el tapete que no es superior al Real Madrid y ha sido un bajonazo importante".

VAR

"En la vida antes del VAR, no se hubiese considerado en ningún caso el penalti. Pero en este nuevo mundo del VAR, creo que el árbitro se equivocó porque tenía que haber revisado las imágenes. Tenía que haberlo mirado, haber echado un ojo y haber dejado a todos tranquilos. Yo estaba enamorado del VAR, pero creo que el VAR no nos está ayudando. Creía que iba a acabar con todas las polémicas y no".

El Barcelona

"Antes el Barça, tocaba y tocaba, dormía los partidos, pero ahora no le da para esto y tiene que acudir a la épica, a la épica de Sergio Ramos".

Anécdota profesional

"Nunca me sentido discriminada, nunca. Sí que he vivido cosas diferentes en Arabia Saudí, ser la única mujer en rueda de prensa... En 1999 estuve en Arabia Saudí en la Copa Confederaciones, con aquella Brasil de Ronaldo, Rivaldo... Yo entonces no era consciente de que las mujeres no podíamos entrar en los estadios de Arabia Saudí, todavía había mucho desconocimiento. Al llegar al hotel me preguntaron por mi marido, mi padre... y me preguntaron que por qué estaba allí sola y les dije que trabajar. Tuvo que intervenir Zagallo para que me diesen una habitación. Me dieron un traje negro que no me podía quitar y también me pusieron una escolta. Fui la primera mujer en ir a un estadio de Arabia Saudí en toda la historia. Me debieron de decir de todo, encima yo llevaba mi cara destapada".

Jorge Calabrés, Nacho Peña y Cristina Cubero, en El Bunker CF

"También quisieron comprarme, preguntaron que con quién tenían que negociar para comprarme. Me dijeron que al ser occidental valía menos que un perro, que además estaba usada y que era vieja, entonces tenía 24 años. 800.000 dólares en oro me pusieron que yo pensaba 'como llame a mi marido, por ese dinero me vende seguro -risas'. Me dijeron que si podía satisfacer los deseos sexuales del príncipe podría llegar a ser su favorita y yo pensé si soy básica -risas-. El príncipe vino a convencerme porque quería pasar una noche conmigo y cuando le vi llegar con sus 80 años y con todo su séquito... uno de sus guardias me dijo 'no te hagas la digna, todos los occidentales tenéis un precio'. Afortunadamente yo estaba muy protegida por la selección brasileña. Cuando llegué a España hice como el Papa y besé el suelo".

Diferente perspectiva

"Lo que se vive ahora en Arabia Saudí no es lo mismo. Lo que viví en la Supercopa me gustó muchísimo y estaría encantada de volver. Ahora se ve a las mujeres con ropa normal, con ropa occidental. Yo estaría feliz de poder volver, de ir muchas veces más".

Renovación de Messi

"Depende del estadio emocional de Leo Messi. De cómo Laporta le venda el proyecto... Ahora se le ve contento, pero tengo que decir que en los primeros meses parecía un perro verde, no estaba para nada feliz. Laporta va a hacer un esfuerzo económico titánico para retenerle, pero creo que hasta final de temporada no se va a decidir".

El Bunker CF

"Cuando transmites realidad, cuando eres de verdad, cuando no tienes que crear nada superfluo, pues acabas comunicando. Una vez me preguntó Nacho 'oye, ¿por qué te caigo mal?'. Y yo le dije que no me caía mal. Creo que has crecido mucho, que te has convertido en un gran comunicador, y estoy encantada de estar con vosotros dos -Calabrés y Peña-, dos grandísimos periodistas, con buena información y con muy buenas noticias. Tenéis muchas ganas de informar, que creo que es algo que se ha perdido, y eso me encanta".

¿El Barça debería empezar un nuevo proyecto sin Messi?

"Es algo complicado porque Leo es un gran jugador. Yo recuerdo que escribí un artículo sobre Puyol, sobre 'Puyi', y cuando recibió el premio al jugador de 'One Man Club' y Leo Messi es uno de ellos. Creo que si Messi quiere irse, se le debería ayudar, pero creo que es muy difícil que un club le abra la puerta para irse".

Trabajo de Koeman

"Koeman está haciendo un buen trabajo en algo que había que hacer, que es recuperar La Masía, recuperar la estima por La Masía".

Ronaldinho

"Yo si tengo que hablar de Ronaldinho diría 'te quiero'. Es lo que me pasa ahora, que se acelera el corazón, sabías cuándo estaba en el campo que algo iba a pasar y fuera del campo era una persona normal. Ronaldinho muchas veces me traía a su hijo a su casa para que jugase con el mío. Ronnie veía a mi familia y me decía que quería esto, pero la felicidad verdadera, la que sale del corazón, no se compra con dinero. Todos queríamos que Ronaldinho nos dibujase la sonrisa, pero nadie se encargaba de dibujar la suya. Para mí era como un primo. Me dijo una vez que si era feo y le dijo que es de los futbolistas más feos que había. Y me dijo que si se acercaban las mujeres a él por el dinero y le dije que muchas se acercaban porque era futbolista".

¿Cómo está ahora Ronnie?

"Ronaldinho ahora está muy bien, muy bien. Está feliz con la música, ha superado el tema de la cárcel, que le pasó por ser de más de confiado y ahora pues con lo de su madre, porque él tiene allí una familia muy unida".

Importancia de la Copa

"Sería muy buena para la gente que el Barça ganase esta Copa. Hay dudas en la plantilla, aunque públicamente van a decir que van a ganar esta Copa. Ellos saben que los partidos importantes, los pierden. Es la realidad".

Falta pasar página

"Al Barça jugando bien al fútbol ya no le da. Messi no marca tanto. Luis Suárez tenía que haberse ido hace ya dos años. Ha sido todo una locura y no se ha hecho una reconversión".

Test

Que el FCB mezcle política y fútbol es...

"Terrible, terrorífico y muy poco sano".

Sí o no. Con Laporta vamos a ver un Barça más independentista:

"Espero y deseo que no"

Punto Pelota o El Chiringuito

"Yo creo que Punto Pelota era más que El Chiringuito. Cuando me fui de El Chiringuito, tenía miles de mensajes. Yo siempre al día siguiente de tener programa, jugaba al tenis. Ese día fue una locura. Me vino mucha gente para que hablase hasta que un día me dijo mi hijo que su profesor le dijo que era todo un montaje. Entonces hablé con un amigo de la radio y le dije que quería explicar que yo me lo había pasado muy bien en El Chiringuito, que he tenido grandes compañeros, grandes profesionales, pero que no iba a volver. Casi todos pidieron a Pedrerol que me llamase y me intentase repescar, pero creo que esa etapa se había cerrado ahí. Pero nunca voy a hablar mal de una etapa que considero que fue muy feliz en mi vida".

[Más información: 1x11 El Bunker CF | La resaca de El Clásico y el Real Madrid antes de Liverpool con Cubero]