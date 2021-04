Lucas Vázquez y su futuro en el Real Madrid: ¿renovación o salida?

El Clásico dejó al Real Madrid superando al Barcelona en la clasificación de La Liga y a un punto del Atlético, después del empate de los rojiblancos frente al Betis el domingo. Pero el duelo en el Estadio Alfredo Di Stéfano también dejó a un lesionado grave en las filas merengues.

Lucas Vázquez ni siquiera pudo acabar la primera parte. Después de un choque con Sergio Busquets, el futbolista gallego se fue probando hasta que tuvo que pedir el cambio. En su lugar entró un Álvaro Odriozola que ha pasado gran parte de la presente temporada lesionado.

Después de las pertinentes pruebas médicas, el Real Madrid publicó el parte médico oficial de Lucas Vázquez, confirmando su lesión: "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Lucas Vázquez por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un esguince de ligamento cruzado posterior de la rodilla izquierda. Pendiente de evolución".

Lucas Vázquez se retira del campo durante El Clásico EFE

Este esguince de ligamento cruzado posterior de su rodilla izquierda deja a Lucas Vázquez compuesto y sin jugar en lo que queda de temporada. El '17' blanco estará alejado de los terrenos de juego alrededor de dos meses, diciendo así adiós a la 2020/2021. También a sus opciones de estar en la lista de Luis Enrique para la Eurocopa que se celebra entre junio y julio.

Por fecha, podría llegar a una hipotética final de la Champions League, si el Real Madrid llegase hasta ella, pero es casi imposible. No tendría sentido que incluso en este escenario, Lucas Vázquez estuviese en el partido porque llegaría a la final sin jugar partidos y arriesgando su físico.

¿Su último partido?

La pregunta que se han comenzado a hacer los aficionados del Real Madrid es si este Clásico ha sido el último partido de Lucas Vázquez como jugador del conjunto blanco. El de Curtis acaba contrato con el equipo merengue este mismo mes de junio y, pese a la lesión, en el club de Concha Espina le mantienen la oferta de renovación sobre la mesa.

Oferta de 3,5 millones por temporada y un contrato hasta 2024. Es decir, tres campañas más. En el Real Madrid mantienen su oferta y, tal y como ha querido dejar claro Jorge Calabrés en El Bunker CF, si el futbolista no renueva es porque él no quiere. Hay que recordar que el gallego es un jugador cotizado y, además, que tiene propuestas de otros países como de Inglaterra.

Lucas Vázquez se protege de la presión de Frenkie de Jong REUTERS

Todavía queda por ver si esta lesión afecta a las propuestas de fichaje que estaba barajando. Aunque eso no cambia la posición del Real Madrid, esta lesión, que le mantendrá en el dique seco durante unos dos meses, no afecta a su oferta de renovación. Oferta que no entraba dentro de lo que quería el futbolista, motivo por el cual afirmó que escucharía a otros clubes.

Lo cierto es que las ofertas de la Premier League, donde el Tottenham de José Mourinho era uno de los grandes interesados, son más jugosas económicamente. Tampoco hay que olvidar que Lucas Vázquez está muy bien considerado por el 'Cholo' Simeone para su Atlético de Madrid, mientras que en las últimas semanas había ido ganando enteros la alternativa del Bayern Múnich.

