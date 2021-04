Pochettino: "¿Favorito para ganar la Champions? Ese es el actual campeón"

Mauricio Pochettino habló ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa del PSG - Bayern Múnich. La eliminatoria se decide en el Parque de los Príncipes, después de que el Paris Saint-Germain consiguiese imponerse en el Allianz Arena por 2-3.

Peligro de las bandas

"Uno de los peligros del Bayern es el juego por bandas. Hemos sufrido en la ida, pero es lo que tenemos que hacer mañana. Ganar el partido y tratar de corregir cosas que hemos tenido que hacer durante el partido. Pero somos conscientes que nos enfrentamos al mejor equipo del mundo mañana".

El planteamiento para la vuelta

"Sabemos cómo juega el Bayern. No creo que cambien su filosofía, como nosotros también mantendremos nuestra idea. Está claro que es un juego y un equipo se impondrá sobre el otro en el dominio. Pero hablar de táctica necesitaremos mucho tiempo para hablar de táctica. Los dos equipos respetarán las directrices que nos marcamos desde hace mucho tiempo".

Gol de Kylian Mbappé ante Manuel Neuer, en el Bayern Múnich - PSG de la Champions League Reuters

¿Eliminatoria al 50%?

"Para mí sigue siendo una confrontación en que cualquier equipo puede pasar la eliminatoria. Respetamos al Bayern, porque creemos que es el mejor equipo del mundo. Y a un equipo supercampeón como el Bayern hay que tenerle muchísimo respeto, más allá de que iremos a intentar ganarle. Siempre el respeto a nuestros oponentes, pero tratar de imponernos en el campo".

Baja de Marquinhos

"Por el momento, veremos mañana cómo se encuentra Marquinhos. En principio, podría estar envuelto en la convocatoria. Para jugar seguro no. Pero para estar en el banquillo puede ser. Pero lo decidiremos mañana".

Irregularidad del equipo

"Es difícil explicar por qué somos mejores fuera de casa que en casa. Esperemos que se revierta a partir de mañana este tipo de rendimientos, porque es algo que no entendemos".

¿Jugará Marco Verratti?

"Marco Verratti tiene difícil comenzar mañana de inicio, y por Florenzi también decidiremos mañana".

Bajas del PSG

"Las eliminatorias no son de nombres. En el partido ante el Barcelona, en la vuelta, tuvimos muchas dificultades para guardar el balón con Marco Verratti y Leandro Paredes en el equipo. Es una cuestión de actitud colectiva, no de nombres. Hay que tener un approach diferente al partido del Barcelona, necesitando no solo defender, sino también hacerles daño en ataque. Ese es el desafío que se nos presenta mañana con un resultado positivo del partido que jugamos fuera de casa".

Actitud mañana: "Necesitaremos aptitud y actitud para jugar contra el Bayern. Son el mejor equipo del mundo y es seguro que nos van a poner en dificultades. En estos momentos de dificultad, tenemos que mostrar la fuerza, la solidaridad y el colectivo".

Favoritismo

"El favorito en la teoría es el campeón. El que es campeón del mundo y que ha ganado seis títulos en los últimos meses. Y eso es respetar a quién ha ganado. Nosotros somos los aspirantes para ganar el título y después tenemos que analizar todas las circunstancias en las que llegamos todos los equipos en esta eliminatoria. Está claro que no me molesta que nos digan favoritos. Será importante para el club llegar a semifinales a Champions, aunque la aspiración del club es ganar todos los títulos".

Rol de Kimpembe

"Es un jugador que ama el PSG y que aporta los valores del club. Es un jugador con una tremenda calidad y es uno de los jugadores más importantes del equipo ahora mismo".

