Los detalles del pasado de Neymar y el Real Madrid: de los "10.000 euros" a los "300 millones"

Que Neymar Jr. y el Real Madrid pudieron unir sus caminos en el pasado no es una novedad. El brasileño era una de las promesas más importantes cuando comenzaba a despuntar en su país y desde la entidad merengue se le seguía. Hubo varios contactos, pero finalmente puso rumbo hacia Barcelona con unas cifras astronómicas por su desvinculación del Santos que nunca se han terminado de conocer y que solo hacen que crecer.

Este lunes, en el diario L'Equipe, Wagner Ribeiro, el que fuera por aquel entonces su agente, ha desvelado alguno de esos momentos en los que se pudo dar la llegada de Neymar al Real Madrid. Empieza recordando cuando le vio por primera vez con 12 años en una pista de fútbol sala. Ahí aparecieron por primeravez los merengues, pero el presidente del Santos ofreció al jugador en ese instante "10.000 euros al mes" para disuadirle y que siguiera en Brasil.

Todo quedaría aplazado a 2012, cuando se produjo la pugna entre Real Madrid y Barcelona. "El Real insistió mucho, pero Neymar no quería jugar en el Madrid. Quería ir al Barça. Le llamó Messi, Piqué... Pero Sandro Rosell no quiso que yo participara en las negociaciones. Me dejó de lado porque y no me pagó un céntimo por el traspaso de Neymar al Barça. Me dejaron incluso de lado en las celebración porque yo era más cercano a Florentino Pérez", reconoce el agente que también desveló que el Chelsea se intensaría por él.

Neymar Júnior, durante un partido del PSG en la Ligue-1 en la temporada 2020/2021 Reuters

Tras unos buenos años en el Barça, pero a la sombra de Leo Messi, llegaría el momento del salto al PSG: "Ya no podía negarse. El PSG pagó al Barça 222 millones de euros y le ofreció un salario neto de 36 millones de euros anuales. Es imposible rechazar tal oferta". Eso sí, hubo un instante en el que quiso salir de París hace un par de años y Wagner Ribeiro explica que el Real Madrid "estaba dispuesto a pagar 300 millones". "Pero Nasser dijo que ni por 1.000 millones se iba".

De querer salir ahora, Wagner lo tiene claro: "Sólo el PSG puede permitirse el lujo de Neymar. El Real Madrid tiene problemas económicos. ¿Barça? Aún peor. En Italia, ningún club puede competir, y Manchester United o Manchester City, no lo creo". En Francia vienen informando en los últimos días que el jugador ha aplazado de nuevo la negociación de su renovación. Este verano volverá a ser noticia a la espera de ver lo que suceda con Mbappé y, sobre todo, Leo Messi.

Su futuro

El PSG quiere que continúe. A diferencia del Barcelona, el brasileño ha encontrado un clima perfecto para vivir. Nadie le chista, nadie le critica. No hay apenas presión y en todas las polémicas que ha vivido se ha encontrado con el respaldo absoluto del PSG. Tanto que rompió el silencio del PSG para, en pleno 'caso Messi', declarar públicamente que quería jugar con él la próxima temporada. Eso, acompañado de su intención de seguir en París, era un mensaje evidente para la directiva.

