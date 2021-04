Koeman: "Si eres del Barcelona estás caliente, el penalti es clarísimo"

El Barcelona perdió El Clásico del Estadio Alfredo Di Stéfano por 2-1. Después del encuentro, Ronald Koeman compareció ante los medios de comunicación y mostró su enorme enfado por lo sucedido ante el Real Madrid. El entrenador holandés cree que el arbitraje fue favorable al conjunto blanco.

"Si eres del Barcelona estás caliente", con estas incendiarias declaraciones comenzó su puesta en escena Koeman en rueda de prensa. Para el neerlandés no hay duda: "Es penalti". Pero es que, además, también se quejó de que Gil Manzano tan solo añadiese cuatro minutos de prolongación.

"No sé por qué hay VAR en España", continuó diciendo el técnico del Barça. Unas declaraciones que llegan de la mano de la polémica. El penalti es el que pidieron por el que ellos consideran agarrón de Ferland Mendy sobre Martin Braithwaite, contacto que, tras revisarse las imágenes, no es en ningún caso merecedor de pena máxima.

El barcelonismo está "caliente"

"Si eres del Barcelona estás caliente, muy descontento por dos decisiones del arbitraje. Antes quiero decir que nosotros no estuvimos bien en la primera parte. Ni defendiendo ni atacando. En la segunda parte hemos mejorado. Sólo pido que el arbitraje acierte. Es penalti y creo que el extra time de cuatro minutos, cuando el árbitro paró el partido dos o tres minutos por su hombro... El penalti es clarísimo. Una vez tenemos que aceptar y callar".

¿Ha influido el arbitraje en el resultado"

"Si no es 2-2. Está claro. No sé por qué hay VAR en España. Todo el mundo ha visto la jugada".

Fallos en defensa

"Es más fácil defender cuando pones muchos jugadores atrás. No hemos defendido bien en varias jugadas. Nuestro último pase no ha sido bueno. Tuvimos mucho balón, pero no estuvo bien el último pase".

La polémica

"Para mí es clarísimo el penalti. Lo ha visto todo el mundo. No entiendo a un linier que está a diez metros. De la manera en que cae Martin, tiene que ser falta. Puede ser que el árbitro no vea la jugada, pero tenemos un VAR para situaciones como esta. Mejor no hablar más. El equipo ha estado bien mentalmente. Merecimos decisimos bien hechas en la situación de penalti".

El VAR

"Mejor no opinar más. Siempre defiendo a mi club y es mejor no decir más sobre este tema".

Lucha por La Liga

"Soy optimista. Hemos demostrado que luchamos. Vamos a reaccionar y a luchar hasta el último partido".

Enfadados por el arbitraje

"No soy el único que está así. Los jugadores también están tristes por la decisión del arbitraje en este tema del penalti. Hay varios jugadores que llevan muchos años en el Barça y no sé si sienten que es una cosa que pasa una vez más".

