Nacho: "Ganar El Clásico siempre es especial, era una final, pero hay que seguir"

El Real Madrid salió de El Clásico con victoria tras doblegar al FC Barcelona en un día marcado por la intensa lluvia y el frío que hizo en la capital de España. El Alfredo Di Stéfano se convirtió en toda una piscina fruto de la tormenta, pero el conjunto blanco supo nadar para mantenerse a flote.

Los blancos dominaron en la primera mitad gracias a su pegada y a su verticalidad. En sus dos primeros acercamientos pudieron batir a Ter Stegen y se pusieron con una clara ventaja sobre su rival, aunque el Barça no había dicho su última palabra. En la segunda mitad saltaron al césped con la ambición de darle la vuelta al partido.

Lo intentaron y tuvieron ocasiones para ello, pero el Real Madrid resistió todos los ataques azulgranas e incluso tuvo opciones de haber ampliado la renta. Mingueza recortó diferencias, pero el marcador no pasó de ahí a pesar de que los blancos jugaron sus últimos minutos con uno menos tras la expulsión de Casemiro.

El análisis de Nacho

Tras el choque, uno de los jugadores que mejor conoce el significado del escudo y el sacrificio blanco como Nacho Fernández, se mostraba orgulloso y feliz por la victoria: "Siempre ganar un Clásico es especial y bonito. Se puede decir que era una final porque era un rival directo, pero nos queda todavía mucho".

Benzema celebra su gol en El Clásico EFE

El mal día que hizo en Madrid pasó factura a muchos jugadores. Algunos como Leo Messi se vieron obligados incluso a cambiarse la camiseta debido a que estaba profundamente mojada, lo que le provocaba un frío tremendo. Nacho, por su parte, reconocía tras el choque que había sido muy difícil jugar en esas condiciones: "Ha sido muy complicado jugar así, estoy tiritando del frío. Es una victoria muy importante, pero hay que seguir".

El central del equipo blanco analizó el juego de los suyos y valoró el plan ideado por Zinedine Zidane que, como ante el Liverpool, consideró que a la contra y aprovechando los espacios a la espalda de la zaga del Barça tendría sus mejores opciones. Y así fue, tal y como demostró Fede Valverde en la jugada del primer gol.

"A la contra nos hemos sentido muy a gusto. Al Barcelona le gusta tener el balón y hay que estar juntos para defenderles bien. Nos hemos puesto con ventaja de dos goles y hemos sufrido aún así, pero ganar es lo importante".

Nacho se mostró muy contento por el trabajo de todos sus compañeros a pesar de tener bajas tan importantes como las de Sergio Ramos, Varane, Carvajal o Hazard. Además, Lucas Vázquez tuvo que retirarse del partido por un golpe en la rodilla: "Tenemos una plantilla amplia. Todos estamos dando la cara en días como hoy o como contra el Liverpool. Nos quedan cosas muy bonitas por las que luchar".

Por último, Nacho no quiso entrar a valorar la polémica del partido, en especial una de las últimas jugadas en las que el Barça pidió penalti por un posible agarrón de Mendy sobre Braithwaite: "En directo me pilla detrás de Mendy y no lo he podido ver. Cuando lo vea ya podré decir algo"

