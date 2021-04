Zidane: "Ha sido una victoria merecida del Real Madrid en El Clásico"

El Real Madrid es el nuevo líder de La Liga 2020/2021 después de ganar al Barcelona en El Clásico. Empatados a puntos con el Atlético, los merengues tienen ganado el golaverage a los de Simeone, aunque los rojiblancos todavía deben jugar su partido de la jornada 30.

Benzema y Kroos, con ayuda de Dest y Jordi Alba, marcaron los goles del equipo blanco en El Clásico. Por parte del Barça, recortó distancias ya en la segunda mitad Mingueza. Lucas Vázquez acabó lesionado, mientras que Nacho y Casemiro se pierden el partido frente al Getafe de la próxima semana. El primero por ver la quinta amarilla y el segundo por ser expulsado en el tramo final.

Sobre todo ello ha hablado Zinedine Zidane en rueda de prensa. El técnico francés ha asegurado que la victoria del Real Madrid es "merecida", pero también ha reconocido que "el equipo está al límite" a nivel físico. Aunque lo que ha querido poner de relieve es que el equipo sigue vivo tanto en Liga como en Champions.

Victoria merecida

"No cambiamos nada. Es verdad que Lucas salió porque tenía un problema y no podía seguir. Odriozola entró en su sitio. Ha sido un partido complicado. La primera parte ha sido nuestra, pero también hemos sufrido. El Barcelona es un gran equipo, pero creo que merecimos nuestra victoria. Hemos tenido muchas ocasiones para meter el tercero, el cuarto... Pero claro que ha sido complicado y nos ha costado, como ante el Liverpool. Es difícil ante estos equipos, pero al final creo que es una victoria merecida para el Real Madrid".

¿Principal candidato para La Liga?

"Está claro que nosotros estamos al límite físicamente, pero siempre es mejor acabar con los tres puntos. Nosotros no vamos a cambiar nada, no hemos ganado nada. Es un partido. Son tres puntos. No ha cambiado nada, estamos en la pelea como los demás".

Centrados en lo suyo

"Es lo mismo que tú en tu portada me decías de todo. Ni lo miro cuando las cosas van bien y tampoco lo escucho cuando van mal. Tenemos que seguir con lo que estamos haciendo. Sabemos que va a haber partidos muy difíciles y vamos a seguir con lo que estamos haciendo. Sin pensar y sin ver lo que se dice fuera, esto no ayuda".

Capacidad de liderazgo de Nacho

"Esto no es de ahora. Es muy fiable, muy metido siempre. Siempre dispuesto a jugar cuando sea. Estoy muy contento. Por él y por ellos. Por todos. Por los jugadores que juegan menos. Bueno Odri también y luego Mariano, Marcelo e Isco. Es bueno ver a todos porque necesitamos a todos hasta el final y me alegro de que verlos tan bien y tan metidos".

Equipo al límite

"Estamos vivos en ambas competiciones. Queremos seguir luchando y ganando. Sabemos que hay dificultades y que siempre hay momentos más complicados, pero tenemos que creer en nuestro trabajo y sabíamos que podíamos hacerlo. Estamos en las dos competiciones y tenemos que seguir trabajando. El equipo está al límite, hemos trabajado mucho y ahora tenemos que descansar para el partido del miércoles".

[Más información - El Bunker CF analiza el Real Madrid - Barcelona de Liga: todas las reacciones tras El Clásico]