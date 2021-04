Tebas: "Sabemos quién insultó a Diakhaby, tiene acento sudamericano, no es Cala"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha anunciado que ya han "identificado" al jugador del Cádiz que llamó 'negro de mierda' a Mouctar Diakhaby. Lo ha hecho en una declaración que ha hecho tras comparecer en el Juzgado de Majadahonda este jueves, explicando que tiene "acento sudamericano", por lo que no se trata de Juan Cala, quien fue señalado por el propio jugador del Valencia. Además, anunció que han encargado un lenguaje de labios para detectar las palabras exactas.

"Hoy o mañana habrá más noticias del tema Diakhaby. El audio, que lo hemos estudiado evidentemente, es de 1:30 minutos después de que se produjera el incidente y el que dice la expresión tiene acento sudamericano, por lo tanto, no es Cala. Hemos trabajado mucho todo esto. Alguien dice la expresión, pero esa expresión no es Cala. El jugador ya sabemos quién es y se puede identificar quien está hablando", concretó el presidente de LaLiga.

Fue muy minucioso con el procedimiento. "Primero hemos mirado todas las grabaciones que se puedan oír, segundo hemos encargado la limpieza del sonido para ver todo lo que se puede llegar a oír y tercero hemos encargado un peritaje de lectura de labios porque, en el momento de la jugada, cuando Cala se da la vuelta dice algo. Pues vamos a ver qué dice, habrá que hacer un informe", sentenció Tebas. Palabras que parecen indicar que habrá una comparecencia para explicar lo sucedido.

@Tebasjavier a la salida del Juzgado de Instrucción Nº 7 de Fuenlabrada



️ "Entre hoy y mañana habrá más noticias del tema @Diakhaby_5. Se solucionará"



️ "¿La llegada de @KMbappe al @realmadrid? Es difícil, pero no imposible"



"Creo que #ElClasico acabará en empate" pic.twitter.com/8fiZPsvREX — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 8, 2021

También habló Javier Tebas sobre la posible llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid. "Se pueden dar ciertas salidas, ciertos cambios de jugadores... Cuando los jugadores llegan al final de su contrato y no renuevan, sus jugadores intentan darles salida", concretó el presidente. Para él sigue siendo "difícil, pero no imposible", mientras el jugador sigue dando pasos firmes hacia el hecho de no renovar y acercarse al conjunto merengue.

El Clásico

El presidente de LaLiga auguró un empate entre Real Madrid y Barcelona el próximo sábado "porque los dos equipos no quieren perder el partido" y "un punto para los dos en esta pelea es bueno". "No perder el partido es lo que va a marcar la pauta. Quedan muchos partidos. El Atlético ha perdido el colchón que tenía, pero tiene un equipazo y lo ha demostrado. Descartamos al Barcelona y al Real Madrid en noviembre, pero es muy difícil estar al máximo nivel los diez meses. Vienen los partidos finales y va a ser una liga apasionante", dijo.

Tebas rechazó que haya cualquier tipo de "mano negra" para que el Atlético no gane el campeonato y lo gane el Barcelona o el Real Madrid, y admitió que puede haber "discrepancias de criterios con el tema arbitral". "Me consta que se está trabajando para que no haya errores. En el tema arbitral yo confío, pero creo que se tiene que mejorar y me consta que Velasco Carballo está trabajando en ello", señaló en declaraciones hechas tras declarar en un juzgado de Majadahonda que investiga la adquisición del Fuenlabrada por parte de su actual presidente.

