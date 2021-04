Murthy estalla contra los clubes españoles por el 'caso Diakhaby': "Así están las cosas por aquí"

El 'caso Diakhaby' seguirá varios días dando de qué hablar. De momento, la resolución se ve lejana y los protagonistas siguen tomando la palabra. En este caso ha sido Anil Murthy, presidente del Valencia, que ya denunció públicamente el supuesto insulto racista de Juan Cala hacia el central francés durante el Cádiz - Valencia.

The Athletic ha entrevistado a través de un podcast a Murthy, que muestra que su indignación va a más y apunta al resto de los clubes españoles por su inacción en este asunto:

"Mi visión de los comunicados es muy clara: sirvan para ayudarte a conciliar el sueño por la noche. Ya sabes, 'ya lo he dicho y ya me siento bien'. Los países lo hacen y los clubes hacen lo mismo. Para mí los comunicados no son suficientes. Me sorprende que ningún club español haya salido a apoyar el comunicado del Valencia. Muchos otros clubes de fuera lo han hecho. Pero básicamente si no arrancamos esto de raíz, si los clubes no actúan juntos y realmente se cambian las normas y las reglas sobre cómo tratamos este tipo de hechos, diré: "Muy bien, si te ayuda a conciliar el sueño por la noche lanzar declaraciones, adelante pero no es suficiente para mí", explica.

Mouctar Diakhaby en la grada del Ramón de Carranza LaLiga

Y preguntado sobre si le pilla por sorpresa que no haya club alguno que se haya pronunciado sobre este asunto, él lo tiene claro: "Honestamente no, porque así están las cosas por aquí. Y por eso es tan urgente que los clubes y las instituciones digan, vamos a ponernos serios".

La investigación

Durante la charla también habló de los procesos de la investigación del caso: "Es chocante que sea labor del club la de aportar pruebas, cuando tampoco es que tengamos a nuestros cámaras y equipos de vídeo grabando el partido. La única forma de obtener pruebas es si las instituciones que organizan la competición nos las proporcionan. En esos veinte minutos no sucedió. Así que hay un fallo sistémico, el protocolo tiene un fallo desde su mismo fundamento. Pero lo más preocupante es la mentalidad, todo el mundo se queda al margen. El protocolo, reglas y mentalidad con la que se afronta están permitiendo que esto siga pasando", explicó.

Sobre la postura de Javier Tebas y LaLiga se muestra más comprensivo: "Aún es pronto. Es la primera vez que pasa esto en España y todo el mundo está digiriendo todavía la situación. No vamos a rendirnos. Él es el presidente de LaLiga, pero también tiene normas y reglas que seguir", sentenció.

