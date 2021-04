Amaya y el racismo: "A mí en el campo de fútbol también me han dicho gitano de mierda"

En plena ola de polémica por el 'caso Diakhaby', Radio MARCA ha entrevistado a Iván Amaya, exfutbolista que pasó por las filas de Rayo Vallecano, Atlético de Madrid o Espanyol entre otros equipos. De familia gitana, natural de San Cristóbal de los Ángeles, el actual entrenador del juvenil del Rayo ha hablado sobre el racismo en el Día Internacional del Pueblo Gitano.

Amaya, que dice de los gitanos que se sienten "muy orgullosos de representar lo que representamos como gitanos", reconoce que también ha sido víctima de insultos racistas en los campos de fútbol. "A mí también me han dicho gitano de mierda en el campo de fútbol. Lo que pasa que ahora mismo le estamos dando mucha importancia, que se la merece, pero son cosas que en el campo todos lo hemos hecho", explica,

El que fuera defensa central, plata en los Juegos de Sidney, resalta la realidad que ocurre en el campo: "Si contáramos todo lo que nos decimos en el campo, a lo mejor nos tendrían que llevar a un colegio [...] El fútbol es una competición y muchas veces se usan herramientas que no son las correctas. Yo siempre he dicho que las cosas que se dicen o se hacen en el campo, se quedan en el campo. Mi padre siempre me decía 'tú en el campo eres un cabrón, pero fuera del campo eres buena persona'", defiende.

Cuenta cómo eran sus experiencias: "Yo en los equipos, con mis compañeros, no he tenido problemas, pero sí que es verdad que tanto aficiones como contrarios sí que ha habido muchas veces esas palabras que a nadie le gusta". Y añade sobre lo que era el ambiente en el vestuario: "Con mis compañeros siempre he tenido las bromas de 'el gitano se lleva los balones', 'el gitano se lleva las camisetas', pero son bromas porque te las dicen con mucho cariño, con mucho respeto".

Aunque, eso sí, matiza que ha tenido que escuchar cosas peores desde las gradas que van más allá del racismo: "Hay palabras mucho más agresivas y peores que se dicen desde la grada".

Insultos a los negros

En cuanto al caso de Diakhaby, Amaya sí comparte que hay jugadores a los que les toca soportar demasiado por su piel negra: "En el caso de los negros hay gestos y palabras que en los campos se tendrían que prohibir. Les dicen cosas o les hacen gestos que, sinceramente, a mí también me sentarían muy mal".

