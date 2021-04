El 'clan Maradona' y la guerra entre bandos que ensucia el legado del mejor futbolista de la Historia

25 de noviembre de 2020. Un año marcado por la pandemia. Un día cualquiera. Una noticia que paralizó el planeta. Diego Armando Maradona había sufrido una dura caída en términos de salud. Saltaban las alarmas. Corrían los rumores. Los medios más importantes de Argentina empezaban a colapsar, en directo, con las confirmaciones que llegaban. El '10' había fallecido, no habían podido reanimarle. La estrella del fútbol, el mejor de todos los tiempos, perdía la vida en su casa de Tigre.

Durante los días posteriores, semanas e incluso meses, se sucedieron los homenajes. Las calles del país se llenaron de aficionados que recordaban al que, para muchos, era su Dios. Tuvo un funeral de Estado. En Italia el Nápoles incluso cambió el nombre de su estadio en honor a Maradona, cuya carrera en el fútbol no se entendería sin su revolución en el conjunto italiano. Pero solo era una de las caras de la misma monera. Porque, al igual que a lo largo de su vida, el adiós de Maradona estuvo envuelto en polémicas. Tanto que, solo unas horas después de su muerte, figuras como Matías Morla, abogado de Maradona, cobraron protagonismo.

Menos de cinco meses después, la situación no ha cambiado. Continúan las dudas en torno a los cuidados que recibió el jugador, las polémicas tanto en el seno de la familia como en el círculo cercano de 'El Pelusa' y, sobre todo, muchas vías abiertas en los juzgados argentinos, que entre otras cosas deben determinar si hubo un cuidado negligente al '10' y organizar la gestión de la herencia. El resumen más sencillo es que en los últimos tiempos se ha acrecentado una guerra de bandos que, aunque antes ya era conocida, ahora se ha multiplicado ante la ausencia de Maradona.

Maradona fumando un Cohíba mientras navega en aguas de la Habana. Reuters

Además de las diferencias personales, cabe destacar que aún no se ha podido cifrar la cantidad de dinero y bienes con los que contaba Diego Armando Maradona y que deberían pasar a manos de sus familiares directos. Forbes Argentina fijó en entre 50 y 100 millones de dólares las ganancias totales de su carrera. Bien en dinero en efectivo o en pertenencias como coches de alta gama, un tanque anfibio en Bielorrusia o incluso pagos en Venezuela. Todo ello, y en función de lo que determine la justicia, se deberá repartir en diferentes niveles.

El clan familiar

A Diego Armando Maradona se le han asignado hasta 11 hijos de nueve mujeres diferentes. Sin embargo, solo cinco de los vástagos han sido designados judicialmente como herederos universales. Diego Armando -hijo de Cristiana Sinagra-, Dalma y Giannina -hijas de Claudia Villafañe-, Jana -hija de Valeria Sabalain- y Diego Fernando -el más pequeño, de solo 8 años, hijo de Verónica Ojeda-. La noticia la hizo pública Verónica Ojeda, en representación de su hijo, celebrando este hijo podría "salir a recuperar lo que le robaron a Diego". Es importante destacar que, además, es la pareja de Ojeda, el abogado Mario Baudry, quien ejerce de representante legal de 'Dieguito' y fue exjefe de gabinete del ministro de Seguridad de Buenos Aires.

Estos cinco hijos nunca han destacado por tener una relación muy fluida y que se entendería, a ojos de cualquier familia española, por algo normal. Dalma y Giannina son las que mejor relación tienen. Y, además, las que vienen protagonizando la lucha contra el círculo de Morla y compañía. Recientemente acudieron a una manifestación con su madre para pedir justicia para el astro argentino.

Pese a que durante mucho tiempo se negaron a reconocerla, finalmente aceptaron a Jana como una hermana más. En el funeral del exjugador, sin ir más lejos, protagonizaron una imagen que no pasó desapercibida: las tres hermanas, junto a Claudia Villafañe, fundidas en un abrazo. Sin embargo, las tensiones con Jana también han existido. Tanto que Jana, cuando Dalma denunció públicamente que no le dejaban hablar con su padre, reconoció públicamente que ella hablaba todos los días con él sin problema aparente.

Giannina Maradona durante la marcha por su padre EFE

Diego Armando Maradona Sinagra es una figura más alejada de los focos debido a su carrera en el fútbol italiano. Y, de igual manera, 'Dieguito', al ser menor de edad, está completamente al margen. El 'clan Maradona' queda entonces liderado por Dalma y Giannina, quienes públicamente vienen impulsando la campaña de justicia por su padre y su cruzada contra Morla, Luque y los responsables médicos del jugador. Recientemente incluso atacaron públicamente a Morla y tuvieron también sus más y sus menos con Verónica Ojeda, madre de 'Dieguito'.

La petición de las dos hermanas está clara: que se demuestre si hubo negligencia, como ellas creen, en los cuidados a su padre. Todos estaban presentes en un grupo de WhatsApp para estar al tanto de las condiciones médicas y, según lo publicado por medios argentinos, ambas mostraban sus dudas sobre la gestión que hacía el círculo más cercano al exjugador. Además, han pedido que se investigue a Morla por posible administración fraudulenta.

Morla, Luque y los médicos

Las dos figuras principales en el círculo íntimo de Maradona son Matías Morla, abogado y prácticamente amigo del jugador, y Leopoldo Luque, su médico personal. Figuras que entre ellas mantienen una buena relación y que en los últimos días de Diego Armando Maradona estuvieron en contacto. Matias Morla ejercía de abogado del astro desde 2010. Le ha llevado todos los temas legales e incluso amenazó con meter en la cárcel a Giannina, hija del jugador, por un conflicto judicial que tuvo el '10' con Villafañe, exmujer y madre de Giannina y Dalma.

Leopoldo Luque, por su parte, fue el encargado de gestionar todo el asunto médico de Diego Armando Maradona, más todavía tras sus últimos problemas de salud y que le obligaron a pasar por quirófano días antes de su fallecimiento. Luque estuvo en la cuerda floja en los inicios de la investigación e incluso se habló de una imputación. Su clínica fue investigada, con presencia policial, para obtener toda la documentación necesaria. Él fue quien llamó a la ambulancia y cuyos audios sembraron la duda sobre la escasa preocupación de Luque en Maradona.

Leopoldo Luque sigue siendo investigado por la justicia argentina, pero también Agustina Cosachov -psiquiatra-, Carlos Díaz -psicólogo-, y los enfermeros Dahiana Gisela y Ricardo Almirón. Sin embargo, son las dos primeras figuras, así como Cosachov, los más mediáticos por su cercanía con Diego Armando Maradona. Aunque, por encima de todo, Matías Morla. Luque apenas ha hablado de las hijas y su nombre solo aparece con más mensajes y conversaciones filtradas y que están siendo valoradas por la justicia. Él, en una rueda de prensa donde rompió a llorar, defendió su labor y señaló a Maradona como un paciente de riesgo que podía fallecer de la manera en que lo hizo. Morla, sin embargo, sí ha tomado la postura más beligerante.

El abogado se había pronunciado en las redes sociales en varias ocasiones. Muy pocas, contadas, pues su perfil de Twitter estaba absoleto desde la pérdida de Maradona. Cinco días después de la muerte del exjugador defendió a Luque: "Diego te amaba y como su amigo no te voy a dejar solo. Dejaste sangre, sudor y lágrimas y la verdad siempre triunfa". Ya en marzo, señaló al abogado 'rival' y le acusó de filtrar documentos falsos. Y, en el mismo mensaje acusó a Giannina y Dalma, de forma indirecta, de estar "dominadas por el dinero, desquiciadas y desunidas". "Dejemos actuar a la Justicia y que Diego Maradona descanse en paz", pedía.

Sin embargo, en las últimas ha vuelto a hablar. Después de mucha insistencia, frente a los periodistas. Y con un mensaje muy claro: "Maradona lo abandonaron, eso está claro. Se murió solo. Salvo las hermanas, con las que hablaba todos los días y Verónica Ojeda, que iba a verlo con Dieguito Fernando, su hijo", desveló en América TV. Estaba "peleado a muerte con sus hijas" -con quien siempre tuvo altibajos, aunque parecía que todo estaba solucionado- porque "se sentía traicionado y robado".

Leopoldo Luque, médico personal de Maradona Reuters

Morla, en su defensa, ha esgrimido que la intención de Maradona siempre fue que quedara dinero para que sus hermanas vivieran sin complicaciones. Entre 2015 y 2016, según el abogado, Maradona firmó en Dubai un documento en el que dejaba la gestión de su marca a Morla siempre y cuando cediera el 50% de las ganancias a sus herederos. Además, según ha explicado en varias ocasiones, la batalla de las hijas contra su persona nació cuando les cortó las tarjetas de crédito hace seis años.

A la espera de una resolución judicial, tanto en el asunto médico como en el económico, la batalla está servida dentro del clan. Y el recuerdo de Maradona más manchado por estas polémicas que por sus logros en el césped. "Yo sabía que después de la muerte de mi tío iban a aparecer todos estos temas. Me duele, me molesta, que se pelen por una marca. Estaría bueno que se pongan de acuerdo y puedan hacer lo que él quería...", ha reconocido en los últimos días Chino Maradona, sobrino del exjugador, en Nosotros a la mañana como recoge Infobae. Y no se ha equivocado.

