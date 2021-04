Marcelino confirma que habrá pasillo del Athletic a la Real Sociedad

El pasado sábado, la Real Sociedad se impuso al Athletic en la final de la Copa del Rey 2019/2020. Un año paso para que el derbi vasco hiciese su primera aparición en una final copera en toda la historia. Y la victoria fue para los donostiarras, ahora se vuelven a ver las caras en La Liga, en un duelo en el que la principal incógnita era si habría pasillo al campeón por parte de los leones.

Pues bien, Marcelino García Toral ha despejado la duda: habrá pasillo. Precisamente, el Athletic tiene una nueva oportunidad para ganar la Copa del Rey. El próximo sábado 17 de abril, los de Bilbao se enfrentan al Barcelona en la final de la presente temporada. Una ocasión de oro para quitarse la 'espinita'.

En la rueda de prensa previa al partido liguero, Marcelino ha explicado que están siendo duros estos días después de caer frente a la Real Sociedad: "Estos días están siendo muy duros para todos nosotros, no conviene, no debemos olvidar lo sucedido, no lo olvidaremos en muchísimo tiempo y a la vez tenemos que analizar por qué ha sucedido".

"La respuesta a nuestro rendimiento en este partidos nos devolverá a ser el equipo que hemos sido y que en esta final no demostramos", ha continuado el técnico del Athletic. Marcelino, además, ha querido destacar el ejemplo que han dado los suyos después de la derrota, un auténtico ejemplo de respeto digno de aplauso.

"Hemos dado una lección de respeto absoluto a la derrota, lo del vencedor no lo sé, cada uno celebra sus éxitos como quiere. Sus gestos, unos se entenderán y otros no, no soy quién para calificarlos. El Athletic es un club señor, haremos el pasillo como corresponde al ganador", ha revelado.

Análisis

Unos días después del golpe, el análisis se hace desde una perspectiva menos temperamental: "Tuvimos una actuación bastante alejada de lo que creíamos iba a suceder a lo largo del partido, la responsabilidad de querer ganar este partido para la afición y lo que suponía ser campeón de Copa nos ha llegado a perder la idea de estilo y forma de jugar. Nos ha metido en un agobio, que te lleva a un bloqueo".

"En el primer tiempo iguales que la Real y en el segundo, peor rendimiento, pero tampoco la Real hizo nada del otro mundo. Me queda la situación de que fue un partido muy mal jugado por el Athletic, por la Real y del árbitro", ha apuntado para después agregar que su propia "propuesta ofensiva fue pobre".

Levantarse

Lo que tienen claro en el Athletic es que tienen que dejarse de lamerse las heridas para resurgir: "Ahora estamos todavía en un proceso de recuperación, fastidiados, no lo podemos olvidar porque nos duele y cuando algo te duele tardas en olvidarlo. Es un grupo unido y encontraremos entre todos el camino para recuperarnos".

Marcelino García Toral, dando instrucciones a sus jugadores durante la final Reuters

"Tenemos que volver a la alegría y el entusiasmo, a ser protagonistas. Confiamos en estos futbolistas igual que ante el Barcelona en la Supercopa de España", ha añadido antes de finalizar sobre el partido de Liga ante la Real: "Nos da igual, tenemos que mirarnos a nosotros mismos, nos toca jugar. El fútbol tiene esas cosas, es así de bonito".

