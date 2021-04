4 de 9

Leandro Paredes ha revelado la bronca que le metió Messi durante el Barça - PSG por una patada. El '10' se enfadó con él: "Después me pegó una patadita también. Pero no pasa nada. De verdad que es una tontería como pasa en todos los partidos. Yo me he calentado con hermanos, con mi padre, con amigos de toda la vida. Pasa en todas las canchas". "Quedó todo ahí, fue una tontería", añadió.