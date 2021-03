Alarma en el Atlético de Madrid: Joao Félix, lesionado con Portugal

Último partido del parón de selecciones de marzo y malas noticias que han llegado al Wanda Metropolitano. Joao Félix ha caído lesionado este martes en el partido entre la selección de Portugal y Luxemburgo, que acabaron ganando los lusos. Antes del descanso, en el minuto 41, el futbolista tuvo que abandonar el terreno de juego.

Unas molestias en el tobillo dejaron KO al jugador del Atlético de Madrid, quien formó parte del once titular del combinado luso. De hecho, esta fue la primera vez que el futbolista fue de la partida ya que ante Azerbaiyán disputó tan solo un cuarto de hora y frente a Serbia los últimos 6 minutos.

Ahora tocará que Joao Félix regrese a la capital española para pasar las pertinentes pruebas médicas con el club rojiblanco. Será entonces cuando se conozca el verdadero alcance de la lesión del jugador portugués. El Atlético, por su parte, vuelve a jugar tras el parón el domingo contra el Sevilla.

La actual temporada no está siendo fácil para el jugador, quien no ha acabado de ser un fijo en el once del 'Cholo' Simeone. El Atlético ha quedado fuera de los cuartos de final de la Champions League después de ser eliminado por el Chelsea en la ronda de octavos.

Sin Europa, pero todavía como líder de la clasificación de La Liga afronta el Atlético de Simeone la recta final de la temporada 2020/2021. Los colchoneros son primeros de la tabla con una ventaja de cuatro puntos sobre el Barcelona y de seis sobre el Real Madrid, todo ello, además, con El Clásico entre blancos y azulgranas de por medio.

Contratiempo

La lesión de Joao Félix se convierte en el último contratiempo al que tiene que hacer frente el 'Cholo' después del parón. Pero también es un contratiempo para el propio futbolista, que continúa luchando para hacerse un nombre importante dentro del mundo del fútbol, consolidándose así de una vez por todas en la élite después de las dudas que se han creado en torno a su figura.

Además del luso, también preocupa Carrasco, quien no ha participado en ninguno de los tres duelos que ha disputado la selección de Bélgica en esta última semana. El belga arrastra unas molestias en el tobillo, aunque tiene más tiempo para recuperarse, ya que es baja segura frente al Sevilla por sanción.

