La última bronca de Bordalás: "Me resbala la opinión de Escribá, no me hunde ni el Titanic"

Bordalás volvió a ser protagonista en la jornada liguera. El entrenador del Getafe, que viene protagonizando diferentes tensiones con jugadores y técnicos rivales, tuvo una vez más su conflicto personal con el entrenador del equipo contrario. Escribá fue en esta ocasión quien se convirtió en tema de conversación en rueda de prensa tras el empate en el Coliseum.

"No tengo nada que decir. Hemos visto el partido", criticaba tajante Bordalás. "El Getafe es el comodín de mucha gente. Me sorprende. Estoy hasta aquí", sentenciaba el entrenador del cuadro azulón. "Me resbala completamente -la opinión de Escribá-. No voy a contestar mal ni entrar en esto", aseguró en unas declaraciones que ha compartido el propio Getafe en su cuenta oficial, que apenas ha colgado dos tuits sobre su comparecencia y uno de ellos fue ese.

La otra fue: "Admiro mucho a los árbitros. Creo que en España tenemos a los mejores". El técnico apoyaba de esa manera a Velasco Carballo, cabeza visible del CTA. Y es que Bordalás aseguró que le llama "la atención" que haya "árbitros que no entran" en asuntos como que los jugadores del Elche, "en cada acción", gritaban y "se tiraban". "Y eso es cada partido".

Bordalás: "Me resbala la opinión del entrenador rival. Lo importante es que hoy hemos merecido la victoria"

"Hay otros que lo hacen perfecto, que les dicen 'levántense ustedes'. Pero, encima, la etiqueta nos la ponen a nosotros. Pero eso viene de largo y no me preocupa. Me preocupa la situación del equipo. Hoy hemos merecido la victoria", aseguró ante los medios.

Según Bordalás, él es "la diana" de todo el mundo que va "hacia una corriente". "Tengo una espalda enorme. Llevo años aguantando y aguantando porque lo fácil es señalar a una persona, pero no me hunde ni el Titanic", finalizó.

Fran Escribá: "El punto es bueno. El equipo dio la cara todo el partido"

Por su parte, Fran Escribá explicó que el partido no era del tipo que les gustaba. "Lo peleamos", indicó, pero ese no es su estilo. "Ese fútbol no nos va tanto", subrayó en rueda de prensa y justo antes de que saliera Bordalás.

"El punto es bueno. Cualquiera que nos acerque al objetivo. Nuestra idea es sacar los tres, pero hay que dar por bueno el punto. Es el partido que habíamos hablado. Nos esperábamos a un Getafe que juega directo, que busca segunda jugada, de generar sensación de que pasen muchas cosas cerca del área. No es el partido que nos gusta, pero había que adaptarse", afirmó el técnico del Elche.

Otras polémicas

En apenas unas semanas Bordalás ya ha protagonizado diferentes piques. Por eso es que habla de ser la "diana" de todo el mundo. Ante el Sevilla se las tuvo con Lopetegui, al que acusó de forma directa en rueda de prensa: "El entrenador del Sevilla me ha increpado, como culpándome a mí. Me he sentido agredido. Y me parece una falta de respeto. Le he leído en los labios algo muy grave".

Sin embargo, hasta con su club ha tenido altibajos. En el 'caso Djené' llegó a pedir más apoyo institucional: "Esperábamos más apoyo de nuestro propio club, después de tantos años exitosos, toca un año como este, ser conscientes de lo que somos y después de temporadas buenas llega una temporada menos buenas, pero queda temporada y trabajamos para mejorar".

Este último encontronazo con Fran Escribá se suma a la lista de polémicas y aviva la tensión en un Getafe que pelea por no perder la categoría a final de temporada.

