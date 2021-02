Luis Suárez no se pierde el Derbi ante el Real Madrid

El próximo domingo 7 de marzo, Real Madrid y Atlético se enfrentan en el Derbi de la segunda vuelta de La Liga. Un duelo vital para la consecución del título y para el que Luis Suárez no causa baja por sanción. El delantero uruguayo estaba apercibido, pero no vio la quinta tarjeta amarilla en la victoria frente al Villarreal.

El ex del Barcelona fue titular en el Estadio de la Cerámica, pero no fue amonestado, por lo que no cumplirá ciclo de tarjetas ante el eterno rival. Simeone estuvo atento a cómo transcurría el partido para sustituir al futbolista charrúa ya entrada la segunda mitad, con el 0-2 instaurado en el marcador en ese momento.

Así las cosas, si Luis Suárez no tiene ningún problema a lo largo de los próximos días, será titular en el duelo de la jornada 26 del campeonato doméstico entre Atlético y Real Madrid. A este duelo llegan los colchoneros como líderes de la clasificación y, además, con un partido menos en su haber.

El conjunto merengue todavía debe jugar su partido de la jornada 25 de La Liga. Los de Zidane reciben este lunes 1 de marzo a la Real Sociedad en el Estadio Alfredo Di Stéfano, en un partido para el que el entrenador francés recupera hasta a cuatro efectivos de la enfermería: Odriozola, Marcelo, Fede Valverde y Rodrygo.

De ganar el Real Madrid al equipo donostiarra, recuperaría la segunda plaza de la clasificación, que logró el Barça luego de imponerse al Sevilla este sábado en el Sánchez Pizjuán, y se colocaría a tan solo tres puntos del líder y todo eso con el Derbi a la vuelta de la esquina.

Suárez, clave

El internacional uruguayo ha sido adelantado en la carrera por el 'Pichichi' por su buen amigo Leo Messi, pero sigue siendo el máximo goleador del Atlético de Madrid pese a no marcar en La Cerámica. El delantero, desde que aterrizó en el Wanda Metropolitano, ha sido una pieza clave para el 'Cholo' Simeone.

Él es el líder del ataque y será de la partida si nada lo impide en el Derbi ante el Real Madrid. Un derbi que puede marcar un antes y un después en el campeonato esta temporada. De ganar los colchoneros, ampliarían su ventaja respecto al conjunto merengue. De caer, serán alcanzados por el Madrid, aunque seguirán contando con un partido menos en su haber.

