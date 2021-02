El Barça ya tiene su circo electoral: Laporta, Víctor Font y Freixa calientan su primer debate

El FC Barcelona vive un momento realmente extraño. Acumula ya varios meses sin una dirección institucional sólida, desde la dimisión de Josep Maria Bartomeu, y los tres candidatos a la presidencia del club siguen mostrando parte de sus proyectos y tirándose los trastos a la cabeza unos a otros. En un principio se especulaba que pudieran tener candidaturas conjuntas algunos de ellos, pero viendo cómo se desprecian en público, parece una opción bastante improbable.

En esta ocasión, los tres candidatos han participado en el primer debate abierto en el que estaban presentes todos los proyectos, las tres candidaturas, las tres opciones para elegir el mejor futuro para el Barça. Y más allá de que todos se atacan y están más pendientes de desprestigiar a sus oponentes, al socio culé que no sea acérrimo de ningún personaje le habrán quedado pocas cosas claras.

Los tres candidatos han aprovechado la gran oportunidad que han tenido este domingo para seguir alejando posturas y polarizando sus discursos. Hasta Víctor Font, que parecía tener el discurso más sosegado, se ha quitado de una vez por todas la careta y se ha mostrado también como un líder categórico y que no ha dudado en entrar en el juego de la provocación y la verborrea, eso que echaba en cara a Laporta.

Juli López y Víctor Font, durante un acto de la carrera electoral. Foto: Twitter (@sialfutur)

Ha sido precisamente el expresidente quien ha atacado a Víctor Font con los desmentidos que ha sufrido durante su campaña y con los nombres que se han ido cayendo de su proyecto. Laporta recibió acusaciones de no tener proyecto sólido y de vivir de las rentas su antigua gestión y Freixa, el tercer en discordia, recibió ataques personales como su supuesto rencor hacia Laporta.

Los ataques directos

"No se pueden hacer propuestas populistas ni votar en base a un pasado y un sextete de hace muchos años y que ahora por arte de magia se volverá a producir", aseguraba Font. Laporta aprovechó este ataque para responder así: "No habrás trabajado tan bien porque tu propuesta está llena de contradicciones y desmentidos". Font ha presumido de apoyos como los de Xavi o Jordi Cruyff, quienes no se han manifestado todavía a su favor.

Por su parte, Víctor Font aseguró que "si alguien encuentra unas declaraciones donde Xavi desmienta que liderará mi proyecto deportivo, me retiro de las elecciones de forma inmediata". Según el líder de 'Sí al futur', lleva cinco años trabajando en su proyecto. Por su parte, Laporta presumió de haber hablado ya con instituciones como La Liga, la FIFA y hasta agentes de los jugadores.

"Hacemos propuestas diligentes no de más endeudamiento", aseguraba Freixa sobre el proyecto de Laporta. "El club trabajó muy bien y no hay que perder más tiempo. Tenemos un plan y hay que hacerlo ya". Esta era la opinión de Freixa sobre el proyecto del Espai Barça, muy cercana a la Font, quien pasará el plan a dos expertos para ser estudiado más a fondo. Quien se desmarcó de esta línea fue Laporta, quien además dejó caer una posible subida de los abonos para generar ingresos extra.

Laporta en uno de sus actos de campaña EFE

"Haremos un referéndum a principio de la próxima temporada donde el socio sabrá perfectamente las nuevas condiciones del Espai Barça. Renegociaremos el contrato con Golden Sachs, porque tenemos otras alternativas trabajada. Tenemos dos urbanistas y dos arquitectos para trabajar en el proyecto a partir del 8 de marzo, pero no tiraremos todo el trabajo que se ha hecho hasta ahora porque consideramos que es muy aprovechable". Así se manifestaba Víctor Font.

Además, el candidato de 'Sí al futur' aseguró que le gustaría contar con Laporta en su equipo por su experiencia y relevancia, aunque no liderando ningún aspecto en el proyecto y apoyó el papel de la mujer: "Lo primero que hay que hacer es tener a mujeres en la junta directiva. Y no se trata de feminismo ni porque está de moda. Cinco mujeres formarán parte de nuestra directiva ciando ha habido trece en toda la historia del club. Me comprometo a tener equipos femeninos en todas las secciones a partir de la temporada 2022/23".

En resumidas cuentas, el primer debate a tres bandas por la presidencia del Barça dejó muchas dudas a una semana de que comiencen las votaciones. Los tres proyectos generan todavía mucha incertidumbre y lo único que ha quedado patente es la nula colaboración entre los líderes. Por momentos, parece una carrera de egos y no una búsqueda de soluciones para revitalizar un club que está profundamente hundido.

