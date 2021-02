Víctor Font responde a Freixa y critica los fichajes del 'modelo galáctico' de Florentino Pérez

Víctor Font empieza a perder su sitio en la carrera electoral por convertirse en el nuevo presidente del FC Barcelona. El candidato de la rectitud y la mesura no encuentra el norte y vive más pendiente de Florentino Pérez que de intentar convencer al socio de la entidad azulgrana para tener la oportunidad de mandar en el club el día de mañana.

No cabe duda de que Font será el mejor presidente posible para el FC Barcelona teniendo en cuenta lo pendiente que está del máximo mandatario del Real Madrid. De tanto fijarse en su gestión algo se le pegará y podrá ser el principio de la resurrección del Barça.

Sin embargo, mientras Font sigue estudiando al detalle el 'modelo galáctico' del Real Madrid, ese que ha llenado de éxitos sus vitrinas en los últimos años, véanse las cuatro Copas de Europa ganadas en cinco años o el reinado como el mejor equipo del mundo durante tres años seguidos, los otros dos candidatos a las elecciones del club le pasan por la izquierda con sus discursos populistas y llenos de promesas que a saber si podrán cumplir.

Desde luego que quien más complicado lo tiene es Toni Freixa, que no ha dudado en pintar de color de fantasía el futuro del FC Barcelona prometiendo dinero y fichajes de cracks a partes iguales. El candidato, a priori, que menos posibilidades tiene de ser elegido presidente, ha optado por la vía fácil de los Mbappé o Haaland para contentar a un socio martirizado por el rumbo deportivo e institucional de un equipo a la deriva.

Todos en Can Barça son conscientes de que, en caso de salir de sus respectivos equipos, jugadores como Mbappé o Haaland apostarían decididamente por un proyecto sólido como el del Real Madrid y no por el del FC Barcelona, club en el que no sabrían si podrían pagarles desde el mismo momento de su contratación. Aunque Freixa lo olvide, los más de 1.000 millones de euros de deuda siguen estando ahí y prometiendo contratos de 555 millones de euros no se llega muy lejos tal y como ya han demostrado.

En esta ocasión, Víctor Font ha querido poner algo de realidad en la materia de fichajes tras los desvaríos de Freixa. Así lo ha argumentado en el programa Aquí amb Cuní de SER Cataluña: "¿Fichar a Haaland? Si queremos hacer creer a la gente que en el contexto actual podemos volver a estirar más el brazo que la manga… De lo que se trata es tener una buena estructura deportiva y ayudar a una plantilla descompensada".

Font y Florentino Pérez

Lo que no venía muy a cuento y casi nadie entiende es volver a acordarse de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, que está haciendo una labor ejemplar al frente del club blanco, especialmente en la época más difícil, la de la crisis provocada por la pandemia sanitaria y de la que la entidad madridista espera salir con nota: "Fichar a Haaland o Mbappé lo hace la portera de Núñez o Florentino con el 'modelo galáctico', nuestro modelo es otro. Somos un tren a 200 km/h y tenemos que frenar".

Tras superar, de momento, su obsesión por el presidente del Real Madrid, Font se rindió una vez más a la continuidad de Messi de cara a la próxima temporada. Esa parece ser su única vía para convencer al socio culé: "La estructura deportiva liderada por Xavi nos dice que el próximo año, retener a Messi deportivamente es clave, y yo digo que económicamente e institucionalmente también. El Messi tridimensional. Tenemos que retenerlo".

