El Athletic no culmina la remontada y el Villarreal saca premio de San Mamés

Reparto de puntos en San Mamés entre el Athletic y el Villarreal. El cuadro de Emery, que tenía una jornada complicada al haber disputado Europa League el pasado jueves, se adelantó por medio de Gerard Moreno. El Athletic tiró de casta e igualó antes del descanso. La segunda parte, sin muchas ocasiones, tuvo a los de Marcelino un paso por delante. [Narración y estadísticas: Athletic 1-1 Villarreal]

Y es que, pese al inicio de partido, sería el Athletic quien llevara la voz cantante a lo largo de la noche. El duelo, eso sí, no comenzó nada fácil para los vascos. El Villarreal salió bien posicionado y controlando la posesión más que el rival. Sin demasiadas ocasiones, en el 16' encontró una acción perfecta para batir a Unai Simón. Pedraza protagonizó una galopada desde el centro del campo, regateó a varios rivales y se plantó en la frontal. La acción quedó sofocada, pero el rechace le llegó a un Gerard Moreno siempre puntero y que transformaría la primera ocasión en el 0-1.

El Athletic, que hasta el momento no había dado ese paso al frente, reaccionó tras ese tanto inicial y comenzó a presionar al Submarino Amarillo. Aumentó su presencia en ataque gracias a las llegadas por banda. La actitud ya era diferente, aunque las ocasiones de gol no terminaran de llegar. Las batallas de Raúl García y la dirección de Muniaín no eran suficientes.

Los jugadores del Athletic en una 'piña' La Liga

Hasta que en el 43', y después de varios intentos, el Athletic encontró el gol del empate. Sin delicadeza ni definición para enmarcar, pero sí con garra y en un momento clave. Un centro por banda de Yuri lo empujó Berenguer con toda su fuerza -tanto que acabaría siendo atendido por los médicos en el interior de la portería-. El Athletic se reafirmaba y el Villarreal perdía su ventaja justo antes de pasar por vestuarios.

Asenjo para a Williams

La segunda parte, sin grandes jugadas colectivas ni un dominio absoluto de los vascos, sería favorable a los leones. Y con un nombre propio: Iñaki Williams. El delantero del Athletic se convirtió en la referencia del equipo y solo se encontró con la oposición de un Sergio Asenjo que intervino lo justo y necesario.

Los córners seguían llegando para el cuadro local, pero la superioridad por alto no se cristalizaba. Y, cuando lo hacía, aparecía el arquero. El mejor ejemplo se produjo en el 72', cuando Iñaki Williams tuvo dos ocasiones prácticamente seguidas para ponerse por delante. El veterano portero, sin embargo, puso el cerrojo. Con esas, el Villarreal maniatado y el Athletic tirando de inercia, finalizó un partido con reparto de puntos.

El Athletic se quedó a medias y el Villarreal sacó un empate en una semana donde el descanso de la plantilla fue escaso por la jornada de Europa League.

Athletic 1-1 Villarreal

Athletic: Unai Simón; De Marcos, Yeray, Íñigo Martínez, Yuri; Berenguer (Capa, 78'), Dani García, Unai López, Muniain; Raúl García (Villalibre, 83') y Williams.



Villarreal: Asenjo; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza (Jaume Costa, 85'); Capoue (Chukwueze, 85'), Parejo, Trigueros (Yéremi Pino, 62'); Gerard Moreno, Moi Gómez (Estupiñán, 70') y Paco Alcácer (Fer Niño, 62').



Goles: 0-1, 16' Gerard Moreno. 1-1, 44' Berenguer.



Árbitro: Carlos del Cerro Grande (Comité madrileño). Mostró tarjeta amarilla a los locales Dani García (53') y Unai López (86') y a los visitantes Capoue (40') y Foyth (55').



Incidencias: partido de la jornada 24 disputado en San Mamés a puerta cerrada.