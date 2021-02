Pochettino: "¿Mbappé? Espero siempre lo mejor de los grandes jugadores"

Mauricio Pochettino ha comparecido en rueda de prensa antes de enfrentarse al Barcelona, en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. El PSG no cuenta con jugadores tan importantes como Neymar o Di María, convirtiéndose Mbappé en el buque insignia del coloso parisino para la eliminatoria ante el Barça.

Partido especial

"Es un partido especial, cuando firmé con el PSG hace 40 días ya sentí que esta fecha era importante, hay excitación. Es un objetivo obvio del PSG ganar la Champions y lo entendemos".

Momento del PSG

"Siempre el equipo va a estar preparado para competir, no he oído nunca un entrenador que su equipo no está preparado. Trataremos de ganar el partido, que es el objetivo".

Nervios

"Tranquilo y limpio, la historia y la historia, lo que ha pasado está ahí no se puede borrar pero construiremos un futuro mejor. El equipo y los jugadores son diferentes".

Marco Verratti

"Paso a paso, lo analizaremos en el entreno de hoy, que no será exigente y luego dependiendio de cómo veamos a los futbolistas tomaremos una decisión u otra. Ya lo veremos cuando empiece el partido".

Kylian Mbappé, en un partido del PSG durante la temporada 2020/2021 Reuters

Kylian Mbappé

"Yo espero siempre lo mejor de los grandes jugadores. Estoy muy contento de su rendimiento en estos 40 días. Está claro que ausencias como las de Neymar y Di María importan, pero nuestros jugadores están excitados por intentar ganar el partido, que es nuestro objetivo".

El PSG de Pochettino

"Me he encontrado con un grupo fantástico, abierto de mente a seguir nuestras instrucciones en busca de una identidad colectiva. Todos, el staff, el presidente... no se trata de imponer nuestras ideas, sino pensar como en otros clubes hemos hecho crear una identidad única, porque cada club es diferente. Este es un gran grupo, se lleva bien, son amigos, les gusta entrenar y les gusta competir".

¿Ha crecido el Barça desde que comenzó el año?

"Siempre decimos lo mismo. Ronald llegó esta temporada y siempre se necesita tiempo. El Barça con siete u ocho meses con Koeman ha ido en constante evolución lidiando con los problemas de todos, con la Covid... Un cuerpo técnico necesita tiempo, pero con ocho meses se nota el trabajo. No me sorprende su nivel".

La Champions, ¿una obsesión para el PSG?

"En el fútbol pasamos de pasión a obsesión, y es que a veces no se sabe si describir si es una cosa u otra. Con desesperación amamos tanto este deporte que por eso hablamos de obsesión, pero siempre de forma positiva. Hay tanta pasión que nos desborda a todos, a los fans, a los jugadores. Me refiero a obsesión como una pasión desmedida, no quiero que se negativice la palabra. Nos hemos encontrado a un PSG en 40 días con un grupo de jugadores y de staff abierto a colaborar. Y nosotros venimos a eso, a colaborar, no a imponernos para tratar de lograr los objetivos marcados por nuestro presidente y nuestro director deportivo. Nos adaptamos rápido a eso. Cada momento tiene una dificultad, pero tenemos una gran ilusión ante un gran equipo que también aspira a ganar la Champions y que tiene grandes jugadores y un gran entrenador al que ya admiraba como jugador. Los dos aspiramos a pasar, pero solo uno estará en la siguiente ronda".

[Más información - El CIES Observatory se moja: así quedarán las grandes ligas europeas según su predicción]