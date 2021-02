Escándalo en el Mundial de Clubes de la FIFA: el desplante de un jeque de Catar a una árbitra

Bochorno desde Catar por el Mundial de Clubes. La imagen de la polémica se produjo tras el partido al Ulsan Hyundai y el Al Duhail por el quinto puesto en un partido arbitrado por la colegiada Edina Alves. Lo que debía ser una gesto histórico, al ser la primera mujer en dirigir un encuentro masculino de un torneo FIFA, acabó en un aluvión de críticas por la postura de un miembro de la familia real catarí.

La FIFA quiso dejar una imagen por la igualdad apostando por el trio arbitral formado por Edina Alves y sus asistentes Neuza Back y Mariana de Almeida. Sin embargo, en Catar, lugar de celebración del torneo, la igualdad es algo que está lejos de ser una realidad. Y así se pudo comprobar en la ceremonia de entrega de medallas.

El jeque Joaan bin Hamad bin Khalifa Al-Thani, representante de la familia real catarí y presidente del Comité Olímpico del país, estuvo presente en la ceremonia para mostrar respeto a los futbolistas y los árbitros. Los colegiados pasaban primero y saludaban al jeque en el escenario situado en el terreno de juego, pero no pasó lo mismo cuando le llegó el turno a las tres colegiadas.

Bei der Siegerehrung der #ClubWC ist es zu irritierenden Bildern gekommen. Scheich Joaan bin Hamad bin Khalifa Al Thani beglückwünschte die Spieler und Schiedsrichter nach der Übergabe der Medaillen – nur den beiden Schiedsrichter-Assistentinnen verweigerte er den Faustgruß. pic.twitter.com/SuZAcsLNwk — Deutschlandfunk Sport (@DLF_Sport) February 12, 2021

Edina, Neuza y Mariana saludaron a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, con el que dialogaron, pero tras él pasaron de largo por delante de Al Thani, quien no les dedicó ni una mirada. Según la organización, como apunta DLF Sport, el motivo de la imagen fue que no fueron las árbitras las que se acercaron al jeque para saludarle.

La tradición en Catar dice que los hombres no pueden tocar a las mujeres que no sean parte de su familia, algo que va acorde a lo que se vio en el estadio Ahmed bin Ali el pasado domingo. A la FIFA no le salió del todo bien su apuesta pionera en un país que, seguramente, no era el indicado para ello.

Pavard celebra su tanto con el Bayern Reuters

El Bayern, campeón

En cuanto a la competición, el Bayern Munich venció este jueves por 1-0 a los Tigres UANL y conquistó el título en el Mundial de Clubes de Catar, el segundo en la historia de los monarcas de la Champions League.

Benjamin Pavard convirtió un gol en el minuto 59 para decidir un duelo en el que los alemanes, que habían ganado su primer título mundial en 2013, dominaron y los mexicanos mantuvieron el orden.

El Tigres aguantó bien, pero al verse debajo en el marcador, no tuvo capacidad de respuesta. Jamás inquietó a la defensa alemana.

El Bayern cerró mejor, terminó el partido con nueve disparos a puerta por uno los mexicanos y completó su sexto título de la temporada, tras ganar la Bundesliga, la Copa de Alemania, la Champions League y las dos supercopas, alemana y europea, con lo que igualó la hazaña del Barcelona en 2009.

[Más información: El Bayern hace historia: gana el Mundial de Clubes e iguala el 'Sextete' del Barça de Guardiola]