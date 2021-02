Pedri se queja del arbitraje y Suso se burla acusándole de 'llorón'

El Barcelona se complica la vida en la Copa del Rey con el 2-0 en contra en la ida de las semifinales contra el Sevilla. El conjunto azulgrana se hundió en el Sánchez Pizjuán y tras el partido Ronald Koeman y alguno de sus jugadores quisieron defenderse poniendo el foco en una acción polémica. Uno de ellos fue el joven Pedri González, que por sus 'lloros' se acabó llevando una respuesta del sevillista Suso.

"Creo que hay un penalti. No sé si le empieza a agarrar a Alba dentro o fuera... Para eso está el VAR que es el que decide", dijo Pedri tras el partido a pie de campo. La acción a la que se refiera es una en la que Suso y Jordi Alba forcejean, primero desde fuera del área, acabando la disputa dentro del área con el jugador catalán cayendo al suelo y reclamando la acción.

Las palabras de Pedri provocaron la reacción de Suso, que quiso contestar desde su cuenta de Twitter de forma directa. Su mensaje fueron varios emojis llorando, haciendo burla a las quejas de los azulgranas sobre una acción a la que Mateu Lahoz no dio mayor importancia.

Pedri también manifestó tras la derrota de su equipo (2-0) en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, en el campo del Sevilla, que "quedan noventa minutos" en la vuelta y en los que "da tiempo para mucho", por lo que cree "que hay todavía opciones" de remontada.

Pedri comentó, en declaraciones a DAZN, que los sevillistas "tenían superioridad por el medio" y el Barcelona no pudo "contrarrestarlo", pero insistió en que "todavía queda la vuelta y se puede estar en la final".

"El primer gol nos ha comido un poco la cabeza y no hemos sabido llevarlo. Tuvimos oportunidades, hay un penalti que no sé si empiezan a agarrar dentro o fuera a (Jordi) Alba. Tuvimos mala suerte porque hubo ocasiones, pero no marcamos", lamentó el futbolista tinerfeño.

Ronald Koeman da órdenes a sus jugadores desde la banda Reuters

Palabras de Koeman

Por su parte, Koeman consideró que el 2-0 sufrido por su equipo este miércoles en Sevilla en la ida de las semifinales de la Copa del Rey "es un resultado que premia demasiado al Sevilla" aunque estimó que "falta otro partido y habrá que tratar de estar en la final".

El preparador culé señaló que "el arbitraje" de Mateu Lahoz "en general ha estado bien aunque todo el mundo dice que la jugada" de Jordi Alba con Suso en la decretó falta fuera del área "es penalti" e ignora "por qué el VAR no ha entrado".

Koeman insistió en reconocer que "la vuelta es complicada con el 2-0" y lamentó que su equipo no lograra un tanto porque "un gol de fuera de casa es importante".

[Más información: Primer asalto para el Sevilla: Koundé y Rakitic condenan al Barcelona]