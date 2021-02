Koeman: "Si está el VAR hay que pitar penalti"

El Sevilla ha dado un paso adelante hacia la final de la Copa del Rey. El conjunto hispalense se impuso en el partido de ida de las semifinales, después de que primero Koundé y luego Rakitic batiesen a Ter Stegen. Después del encuentro habló Koeman, quien se quejó del arbitraje contra el Barcelona.

Para Koeman, el resultado no fue justo: "Es un duro castigo". De hecho, el técnico holandés se quejó por un penalti no señalado a favor de los suyos. "Hubo un penalti a nuestro favor que no nos han pitado. Si está el VAR hay que pitar penalti", afirmó en rueda de prensa el entrenador culé.

Preguntado por si es posible la remontada y conseguir el billete para la final de la Copa del Rey, Koeman no tiene dudas: "El Barça en casa es capaz de cualquier cosa". Lo que sí quiso destacar es el desgaste que ha visto en su equipo, consecuencia de un calendario tan apretado.

El resultado no es justo

"Es un duro castigo. Pudimos tener un mejor resultado, tuvimos oportunidades, jugamos bien, luchamos y el resultado que obtuvimos fue muy malo. No reflejó lo que se vio en el césped".

Queja contra el árbitro

"El equipo siempre lucha. Hoy jugamos bien contra un equipo muy físico. Hubo un penalti a nuestro favor que no nos han pitado. Si está el VAR hay que pitar penalti".

Ocasión desperdiciada por Messi

"Fue una oportunidad grande y nos encontramos con el gol en contra. Fue demasiado premio para el Sevilla viendo el partido que hemos hecho".

El calendario cargado

"Ahora hay muchos partidos, pero me ha impresionado el desgaste del equipo".

Suplencia de Lenglet

"Fue una decisión técnica. Hay muchos partidos".

Errores de Umtiti

"Hemos dejado demasiado espacio desde el mediocampo en el primer gol. En el segundo, no jugamos al fuera de juego y no fue una buena decisión. Ha tenido fallos, como todos. No es justo ir a por él. El equipo estuvo bien. Perdemos todos y ganamos todos".

Arbitraje de Mateu Lahoz

"Estuvo bien, pero siempre queda la duda de la jugada del penalti. Todo el mundo me dice que es. No sé por qué el VAR no ha entrado. Han hecho bastantes faltas, de listos. Ellos han defendido bien y tienen una plantilla enorme. Pero nosotros fuimos superiores en la segunda parte y hay esperanzas para el partido de casa".

Remontada en el Camp Nou

"El Barça en casa es capaz de cualquier cosa".

Pocos cambios

"El equipo estaba jugando bien y no creí que hubiera que hacer más".

¿Influirá la derrota en el ánimo del vestuario?

"Yo hubiera firmado los resultados que hemos obtenido en los últimos partidos fuera, aunque hubiera preferido la derrota en La Liga".

