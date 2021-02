La reflexión de Laporta sobre la renovación de Messi que no invita al optimismo culé

Joan Laporta asegura que puede convencer a Leo Messi para renovar. Pero, por si acaso, está poniendo la venda antes de que llegue la herida que puede causar el argentino en el barcelonismo. La posible salida del capitán culé este verano es más que una realidad y, aunque está esperando a conocer quién será el futuro presidente del club, estos intentan hacer todo lo posible para que no se marche. El encargado de mandar un mensaje hoy ha sido el que fuera máximo responsable del Barça hace más de diez años.

"No será fácil porque está teniendo ofertas de clubes que dinero no les falta porque hay un magnate o un estado detrás. Pero Messi está a gusto aquí. Estoy convencido, por lo que conozco a Leo, que quiere quedarse. Ama al Barça y está muy bien en Barcelona. Gozo de la credibilidad de Leo que siempre me ha dicho que he cumplido lo que he dicho. Y esta es una máxima muy importante", explicó Laporta ante los socios del club miembros de la peña Teixonera.

Profundizó un poco más sobre esa relación que tiene con él. "He tenido momentos muy bonitos con Leo y su familia. Ha habido propuesta para que se fuera y hemos hablado y ha visto que tomó la decisión de quedarse y las cosas le han salido muy bien. Soy moderadamente optimista, porque tengo base. Vamos a hacer una propuesta dentro de las posibilidades del Barcelona porque no se mueve por el dinero. Que vea que la propuesta deportiva es muy competitiva. Y somos capaces de hacerlo porque creerá lo que prometeré porque todo lo que he propuesto, lo ha cumplido", argumentó el catalán.

Leo Messi, con la camiseta negra del Barcelona Reuters

Para conseguir esa renovación tendrá que lidiar con los problemas económicos que tiene la entidad. "En 2003 ya estábamos en una situación muy parecida, con pérdidas importantes, deuda enorme, gastos insostenibles... con un agravante, que tuvimos que dar de baja a media plantilla. Ahora la situación da respeto. En junio se han de pagar unas cantidades enormes, pero el Barça puede renegociar esa deuda y pasar la deuda de corto a largo plazo porque hoy en día hay instrumentos que te lo permiten hacer porque el club tiene unos activos muy sólidos y creerán en los dirigentes. Nosotros vivimos y sufrimos el Barça", sentenció el candidato a la presidencia.

Koeman

Por ahora, todo hace pensar que Laporta contará con el neerlandés. "Seré sincero, un presidente tiene que tomar decisiones y Koeman, como todos, dependerá de resultados y juego, pero va cogiendo cada vez más el tono, igual que el equipo. Ahora hace falta experiencia, no sólo por mis compañeros de candidatura, también los expertos en fútbol. Es nuestro entrenador y lo motivaré al máximo. Me gusta el cambio de orientación que han hecho sus declaraciones", explicó el catalán.

Además, para él es muy importante su figura y el cambio reciente que ha hecho. "Ahora el equipo es más piña, que es la clave del éxito. Un equipo campeón ha de ser un equipo, con un líder como Leo y jugadores que tiren del carro. Mira cómo celebran los goles, empiezan a confiar en sus posibilidades. Me han dicho de dentro que conocemos poco al entrenador, pero está claro que va de cara y eso Koeman lo tenía cuando era jugador. El día de Wembley es de los más felices de nuestras vidas. Aquella Champions nos cambió la historia", sentenció Laporta.

