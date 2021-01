El pique de Simeone en rueda de prensa por Luis Suárez: "No entiendo mucho la pregunta"

El triunfo del Atlético de Madrid ante el Valencia refuerza al cuadro del 'Cholo' Simeone. Sin embargo, a pesar del gran momento de forma que vive el equipo colchonero, el técnico argentino no acudió demasiado relajado a rueda de prensa. El entrenador, nada más comenzar y ante la pregunta de si se estaba sobrecargando demasiado a Luis Suárez, se mostró contrariado tanto con gestos como con palabras.

La pregunta en cuestión, y que no gustó en absoluto al técnico del Atleti, hacía referencia a los minutos que estaba disputando Luis Suárez y a por qué Dembélé no había debutado. Simeone pidió que le repitieran la pregunta y, tras ello, reflejó su malestar por la cuestión.

"No entiendo la pregunta entera. Dembélé no ha debutado porque no he visto el momento para que entre. Está entrenando muy bien. Entendía que Suárez estaba haciendo un partido muy bueno. Ha salido en muchos partidos allá por el 60 o 70. Siempre hemos buscado entender el momento que el equipo necesitaba. No entiendo mucho la pregunta, pero bueno", aseguró el entrenador rojiblanco.

Y es que Suárez, en el mismo día que cumplía 34 años, celebró con un nuevo gol en su cuenta particular y otros 90 minutos en las piernas para seguir confirmando que su fichaje por el Atlético de Madrid fue todo un error del FC Barcelona.

Líderes

"Solo pensamos en el Cádiz, en seguir mejorando en cada entrenamiento. No nos fijamos en lo que vamos haciendo, sino en lo que va a venir. Tenemos cosas para mejorar. El primer tiempo nos costó algunos pasajes del partido, hicimos un muy buen segundo tiempo, entendiendo dónde podíamos hacer daño al Valencia. La mejor manera de seguir conviviendo con este momento es partido a partido".

Joao Félix, ¿molesto?

"Es una pregunta para él, no para mí".

Ánimos

"Estamos compitiendo muy bien. Salvo el episodio de la Champions cuando quedamos afuera, hemos competido muy bien desde la cuarentena para delante. Hemos mejorado en los entrenamientos, en la dinámica de juego... Hay futbolistas que nos han dado un poco más de posibilidades para poder proponer otras situaciones de juego. Los fubtolistas se sienten involucrados y partícipes de lo que el equipo está viviendo. Hay una competencia muy linda".

Cambio de Joao

"No está escrito que los futbolistas tengan que jugar 90 minutos, sino no habría planteles de 22 jugadores. No se habrían roto la cabeza para meter cinco cambios. Joao hizo un gol, hizo una asistencia. Salió Correa, hizo un gol y estuvo cerca de hacer otro. Me deja muy contento, la competencia es sana y el que sale ganando es el equipo siempre".

La imagen del equipo

"No me detengo a ponerme en el lugar que no estoy. Tenemos que seguir como nos conoces, en la misma línea y mantener la tranquilidad de que el fútbol es partido a partido. Nos vais a valorar por lo que hagamos en el partido ante el Cádiz".

