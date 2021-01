Josep Vandellós: "En el PSG - Basaksehir hubo un juicio paralelo al árbitro muy estresante"

Hace unos meses, la Champions se convertía en protagonista por un desagradable incidente que incluso obligó a la suspensión de un partido que estaban disputando el PSG y el Basaksehir. Solo se llevaban 13 minutos de juego cuando se produjo una increíble bronca entre varios miembros del equipo turco, entre ellos el jugador Demba Ba y el exfutbolista y ahora ayudante técnico Webó, y el cuarto árbitro Sebastián Coltescu.

En esa discusión, que contó con el apoyo de varios jugadores del PSG como Mbappé, los miembros del Basaksehir acusaban al cuarto árbitro del partido de haber ayudado al árbitro a identificar a Webó como 'negro', es decir, haciendo referencia a su color de piel para que el árbitro supiera a quien tiene que expulsar por sus protestas.

Este supuesto hecho provocó que el propio Webó y Demba Ba montaran en cólera y quisiera irse a por el cuarto árbitro para pedirle explicaciones de por qué había hecho eso. El delantero del equipo turco le recriminaba que si para referirse a una persona blanca lo llamaba como 'el blanco' o si lo identificaba por su nombre, dorsal o puesto en el equipo, ya fuera jugador o técnico. El lío terminó con ambos equipos retirándose del terreno de juego en señal de protesta y con la suspensión del partido, que se celebró unos días después.

Ahora, quien ha hablado ha sido Josep Vandellós, el abogado que defiende a Sebastián Coltescu ante UEFA de esas acusaciones de racismo en el partido de Champions. A sus 43 años, Coltescu sufrió una persecución tanto en los medios como en las redes sociales sin que se supiera realmente lo que había ocurrido, algo que ahora denuncia Vandellós en el webinar 'Ganar en los Despachos' de Sports Law Institute. Además, durante esas fechas se sacaron a la luz pasajes muy tristes de la vida de Coltescu como un doble intento de suicidio, la pérdida de sus padres por cáncer en un año y medio y el divorcio de la madre de su hija de 13 años.

Su defensa a Coltescu

Vandellós ha querido romper su silencio, hasta donde lo tiene permitido, para arrojar luz al caso de su defendido: "Se hizo un juicio paralelo en redes sociales y medios de comunicación que es muy estresante para quien lo vive. Todo fue un poco bola de nieve, in crescendo. Las consecuencias todos las vimos, más en un partido de Champions con todo lo que ello conlleva".

"Tengo que ser muy reservado para no perjudicar la posición de Sebastián, ni entorpecer la tarea de la UEFA. Pero confiamos plenamente en la investigación que está realizando. Ahora mismo no hay nada más que investigaciones en marcha. El inspector disciplinario de UEFA está recogiendo la información de los medios de comunicación y de los propios protagonistas del incidente. El procedimiento es sencillo. Todos hemos visto lo que pasó y todos tenemos una opinión formada. Desde el punto de vista procesal no hay más que hablar". Así se lo ha contado a Toni Roca, CEO de Sports Law Institute.

La sanción a Cavani

Además, en esta charla en el webinar 'Ganar en los Despachos', Vandellós también ha dado su punto de vista sobre la sanción por racismo impuesta a Cavani por parte de la Federeación Inglesa: "Esta sanción me hirvió la sangre, me supo muy mal porque creo que es muy injusta. Lo de negrito lo dijo con todo el cariño del mundo, pero lo tradujeron mal, de manera literal. Traducir 'Gracias negrito' por 'Thank you little black guy' es hacer una traducción de marcianos. ¿Es que no podéis contratar un traductor normal? ¡Es vergonzoso! Yo lo traduciría más por 'Gracias querido' o 'Gracias cariño'".

Vandellós, como experto en derecho deportivo, asegura que "el lenguaje es líquido y debe interpretarse en el sentido que tiene. Hay parámetros de traducción. No debe traducirse literalmente, sino atender a lo que se está intentando decir. Desde luego, si el comentario hubiera sido racista todos nosotros lo habríamos denunciado, pero la comunidad hispano hablante no lo entiende así. Es curioso que en la sanción se alegue al público inglés cuando seguramente la Premier tiene cuantitativamente más espectadores en Latinoamérica que en la propia Inglaterra".

Por último, Josep Vandellós participó en el webinar de Sports Law Institute en calidad de asesor de la FIFA en la elaboración de la reciente regulación sobre contratación de entrenadores del organismo.

"Yo no creo que vulnere el derecho de ocupación efectiva como se dice, porque en un despido de un entrenador durante una temporada se fija el pago del salario residual. Es algo que se debe hacer sí o sí. ¿Por qué? Porque el espíritu de la norma trata de proteger la integridad de la competición. Un entrenador sabe lo que pasa en su club, cómo están sus jugadores, posibles fichajes… y si se va a otro club, se puede llevar esa información. Si se cambia esa norma y un entrenador puede dirigir a otro club durante una temporada, también debería cambiarse lo que se refiere a la indemnización y no sé si eso sería muy aceptado".

