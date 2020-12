La increíble reivindicación de los jugadores de PSG y Basaksehir: un grito de no al racismo

El racismo ha vuelto a ser protagonista en un partido de fútbol. Si el martes, las imágenes que llegaron desde París indignaron al mundo, este miércoles la puesta en escena contra esta lacra fue de lo más emocionante. Antes de que se reanudase el partido, los 22 futbolistas se colocaron alrededor del círculo central para gritar ¡no al racismo!

Los jugadores del PSG y el Istanbul Basaksehir han dejado una de las imágenes de la presente temporada de la Champions League, y puede ser que del año, arrodillándose todos alrededor del círculo central del Parque de los Príncipes y subiendo su puño para clamar todos a una contra el racismo.

La emoción se podía notar en el ambiente desde antes de que se reanudase el encuentro. Los jugadores y también los miembros del cuerpo técnico lucieron en la previa una camiseta con el mensaje "no to racism", mismas palabras que se vieron en una pancarta gigante en la banda del estadio.

Desde que saltó la polémica el martes, cuando Webó aseguró que el cuarto árbitro se había referido a él como "el negro", tanto los jugadores del equipo turco, en el que exfutbolista ejerce ahora como segundo entrenador, como los del PSG no dudaron en irse a vestuarios.

Entonces se confirmó que el partido se suspendía por un plazo de unos diez minutos. Pero no se volvió a jugar en París el martes. Ante todo lo sucedido, la UEFA decidió posponer el encuentro al miércoles, en el horario de las 18:55. Un duelo en el que había mucho en juego, ya que el PSG se jugaba el pase como primero a los octavos.

Reacciones

Las reacciones a lo sucedido en el Parque de los Príncipes no se hicieron esperar. Jugadores como Mbappé o Neymar han dejado varios mensajes en sus redes sociales contra el racismo. Mientras que tanto uno como otro club publicaron el mismo mensaje en este sentido, así como la propia UEFA.

Aunque ha sido la reacción de Coltescu, el cuarto árbitro acusado del insulto racista a Webó, la que más ha llamado la atención. "Solo trato de ser bueno. No voy a leer ningún sitio de prensa estos días. ¡Cualquiera que me conozca sabe que no soy racista! Al menos, eso espero", confesó el colegiado, tal y como recoge el medio ProSport.

El árbitro principal del encuentro, Ovidiu Hategan, no quiso mojarse en declaraciones para europe1.fr. "No podemos hacer ninguna declaración, primero debemos hablar con la UEFA. Normalmente, te respondería, pero esta noche no puedo. Evidentemente, estamos desolados, pero respeten nuestro silencio y entiendan la situación", señaló por su parte el colegiado.

Pese a que los tiempos parece que están cambiando, los capítulos de racismo dentro del mundo del fútbol y del deporte continúan sucediéndose más de lo que deberían. Lo sucedido en París en el partido entre el PSG y el Istanbul Basaksehir puede marcar un antes y un después con la decisión de ambos equipos de retirarse del campo por el insulto racista.

