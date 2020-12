5 de 12

La categoría de los pesos pesados fue perdiendo luz con el paso de los años. Desde Estados Unidos se señala que si los pesos pesados no atraen tanto es porque los púgiles más importantes de la actualidad son de Reino Unido, pero la posibilidad de ver a Anthony Joshua en el cuadrilátero ante Tyson Fury no hay ningún fiel al boxeo que no esté deseando verlo. Y todo apunta a que el esperado combate tendrá lugar durante el inminente 2021.